Cómo es el nuevo anillo vial que proyectan para conectar villas cabeceras en el Gran San Juan

En San Juan ya se trabaja en crear un anillo vial que sirva para unir las villas cabeceras en el Gran San Juan fuera de Capital. En la práctica se trata de acondicionar calles existentes para priorizar el transporte público de pasajeros y no motorizado por vías más seguras y mejoradas.

Quien habló de este plan este miércoles es la directora de la Dirección de Planeamiento y Desarrollo Urbano Provincial, Jaquelina Cueli. En diálogo con radio AM 1020, la funcionaria dijo que este anillo no tiene nada que ver con el segundo anillo de la Circunvalación, plan faraónico del que se viene hablando hace años. En este caso, el anillo de conexión interdepartamental tiene que ver con usar calles, rutas o avenidas ya existentes pero redefinirlas para que tengan una especie de carril exclusivo para hacer más dinámica la vinculación entre departamentos fuera de Capital, de uso de colectivos y de transporte no motor como bicicletas.

"El anillo interconector no es lo mismo que la Circunvalación, sino un anillo vial existente al cual se tiene la posibilidades de darle estándares técnicos para transportes público y no motorizado", explicó. Lo que se busca es conectar más eficientemente las distintas villas cabeceras en áreas metropolitanas por fuera de Capital y siempre dentro del Gran San Juan. Es decir, las villas cabeceras de Chimbas, Santa Lucía, Rawson y Rivadavia.

Este anillo o "ACI" está concebido dentro del plan de ordenamiento territorial que se trabaja en San Juan mediante una comisión especial de profesionales desde el año 2013, que está en permanente actualización y con participación ciudadana. "Todo el plan de gestion del desarrollo urbano se hace con varias acciones, esta es una de ellas", dijo Cueli.

El objetivo del ACI es "lograr el equilibrio, evitar el macrocentrismo en Capital, evitar accidentes, tener mejor calidad ambiental y darle mayor identidad a las villas departamentales", según enumeró la funcionaria.

A grandes rasgos ,el proyecto se está desarrollando con Vialidad Provincial. Se trabaja sobre los perfiles y estándares técnicos que se le darán a estos lugares que pasan por ancho de calzada, infraestructura urbana, seguridad y comodidad para transporte público. Esto va de la mano y lo tiene en cuenta la Red Tulum, que además de las redes o recorridos troncales tiene recorridos de conexión interdepartamental y esto colabora para darle seguridad al sistema, dijo la directora.

La longitud está a definirse, está en proyecto, pero se piensa que el anillo puede cubrir entre 40 y 42 kilómetros, por las vías existentes.

El trazado preliminar del anillo de interconexión departamental. En color naranja se ve el recorrido.

Cueli se mostró cauta con dar el nombre de las calles que comprende pero por ejemplo citó Rastreador Calivar, Benavídez y 25 de Mayo en Chimbas, o la Calle 5 en Rawson. No entran rutas provinciales grandes. De hecho, hay un mapa preliminar pero aún no se hace el definitivo pero siempre será dentro del área urbana. Entendiendo urbano como todo Gran San Juan, en este caso menos Capital.

"En Planeamiento hay una resolución que está vigente, está determinado ya el máximo crecimiento urbano y dentro de este límite estará el anillo interdepartamental", dijo al funcionaria.

Ya hay calles que se están mejorando y se está trabajando con los perfiles definitivos para no hacer y deshacer, en algunos tramos ya hay anillo en marcha, explicó.