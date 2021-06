Qué resultados dio el confinamiento estricto de los 9 días en San Juan para frenar la segunda ola

Los 9 días de aislamiento estricto que se implementaron hace unos días están comenzando a mostrar sus primeros resultados. Y fue el doctor Matías Espejo, jefe de Medicina Preventiva, quien explicó la situación en San Juan. "Esta semana en gran medida lo que hemos estado viendo es producto de ese confinamiento, porque toda medida impacta entre 10 y 14 días después en la cantidad de casos primero, posteriormente en las internaciones, y después en los altas o las muertes, que siguen siendo muchas", sostuvo en Radio Sarmiento. Y agregó que "estamos en una meseta alta, pero creo que sin ese confinamiento no estaríamos en esa meseta”.

En detalle describió que "en las últimas semanas los casos se estancaron en un promedio de 400 a 500 casos en los días de semana, que es cuando más gente va a testearse. Es una meseta, pero una meseta alta", indicó el especialista en el programa. En cuanto a las internaciones, sostuvo que "están arriba de 400 es relativamente alto. Pero hay que tener en cuenta que han disminuido. Llegamos a tener el 89 por ciento de camas ocupadas y hoy estamos en un 84 o 83 por ciento. A veces uno lo evalúa como número fríos, pero desde lo asistencial el hecho de decir hoy tengo 2 o 3 camas libres por guardia es un alivio".

La llegada del invierno tiene preocupada a toda la comunidad sanitaria porque saben que en esos días crecen los contagios. En este sentido, Espejo afirmó que "se vienen días complicados. El año pasado en invierno no había circulación de gente y por ende, no hubo circulación de virus que respiratorios que no fueran SarsCov 2. Este año hay mucha gente circulando y eso va a hacer que con la llegada del frío haya casos de gripe, de bronquiolitis en los chicos que se van a sumar al Covid".

Además agregó: "También hay que tener en cuenta que con las bajas temperaturas las personas están en ambientes más cerrados y eso también ayuda a que se propague el virus".

Por último habló en referencia a la posibilidad de un nuevo confinamiento. "La pandemia va marcando el pulso de las decisiones y a su vez es el comportamiento de la sociedad el que hace que existan más o menos casos, por eso hay que pedir prudencia", finalizó.