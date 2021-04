Segunda ola de coronavirus en San Juan: ¿habrá o no restricciones en San Juan?

Los casos de coronavirus continúan en aumento en todo el país, sobre todo en las grandes ciudades, y en consecuencia este miércoles el presidente Alberto Fernández hizo un anuncio oficial con las nuevas restricciones que aplicarán desde este próximo viernes. Con el objetivo de reducir la circulación de gente, empezará a regir un "toque de queda" nocturno que se extenderá desde las 22 hasta las 06 en todas las regiones del país que estén en rojo. ¿Qué pasará en San Juan?

Alina Almazán, secretaria de Planificación del Ministerio de Salud, estuvo en Paren las Rotativas horas antes del anuncio del Gobierno Nacional y explicó que la situación epidemiológica local está controlada, descartando así que la provincia se adhiera a estas medidas restrictivas. "En general la situación está totalmente controlada en cuanto a la cantidad de casos, al diagnostico oportuno al aislamiento y ocupación de camas. No estamos en este momento en condiciones ni es necesario tomar medidas restrictivas", explicó. La funcionaria ratificó que "por ahora" no habrá nuevas medidas pero avisó que "todo va a depender de la situación epidemiológica", es decir si hay un repunte de casos.

La titular de Planificación expresó que la segunda ola de coronavirus está pegando más fuerte a la población en cuanto a la cantidad de casos. Contó que en los últimos días notaron un aumento en el número de internados por Covid-19, sin embargo, aclaró que no hay desbordes en las camas críticas (terapia). "En el ámbito publico no supera el 20% de las camas y en el ámbito privado el porcentaje ocupacional no supera el 60%", agregó.

En este contexto Almazán aseguró que la situación sanitaria del país es la misma que de otros países. "Estamos afrontando una segunda ola con mayor cantidad de contagios, pero con una herramienta nueva, más la experiencia vivida, que es la vacunación. Esperamos enfrentara con menos cantidad de internados y fallecidos", cerró.