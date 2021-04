Scioli sobre el Wey Zapata: 'Le dije que iba a tomar su recuperación como un desafío personal'

"Fueron tres días inolvidables, muy intensos. Me hizo recordar muchas cosas, me hizo volver a ver en el espejo todo lo que me pasó", comenzó relatando Daniel Scioli, el ex vicepresidente de la Nación y actual embajador de Argentina en Brasil, sobre los días compartidos con el Alberto "Wey" Zapata, que este domingo falleció en medio de una competencia.

Es que apenas seis días de la trágica muerte, el joven piloto sanjuanino convivió tres días con Scioli, en su casa de Buenos Aires. "Cuando el gobernador Uñac me pasó su número le llamé y le dije que en cuanto pudiera me gustaría que viniera para poder hablar con él. Y así fue. Vino, hablamos mucho y traté de enseñarle algunos tips, como atarse las zapatillas, comer con un cuchillo-tenedor. Es más, le regalé uno para que pueda comer un bife sin necesitar la ayuda de nadie", contó.

"Traté de tramitarle mis vivencias, mi experiencia, traté de enseñarle a afrontar la vida después del accidente. Le dije que había que hacer mucha rehabilitación y que ninguna prótesis le iba a reemplazar su brazo. Su caso aún era más difícil, porque el perdió todo el brazo. En mi caso tengo un muñón que permite que se agarre de ahí la prótesis cosmética, que no son para nada funcionales. Le recomendé no hacerse demasiadas ilusiones con la prótesis, porque la desilusión que te llevas el día que te la probas es peor que la del accidente", agregó.

Sobre los días compartidos, Scioli comentó: "Hicimos de todo. Fuimos a ver partidos, me acompañó a jugar, entrenó en mi gimnasio, pero siempre tratando de bajarlo a la realidad, de aconsejarlo. Le dije que su recuperación iba a ser un desafío personal para mí, que lo iba a acompañar en todo lo que pudiera".

Respecto a la vuelta a las competencias, Daniel expresó: "Él nunca me dijo que el fin de semana siguiente iba a correr y yo nunca le dije que no se suba más a una moto, porque iba a ser generarle más traumas, pero si le insistí a que se replantee sus objetivos y que buscara en el fondo de su corazón un nuevo camino".