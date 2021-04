¿Qué opina cada sector sobre los anuncios de Fernández y qué debería pasar en San Juan?

Este miércoles, el presidente Alberto Fernández anunció un paquete de medidas restrictivas para dar batalla contra la segunda ola de coronavirus en el país. Entre ellas, la restricción en la circulación entre las 00 y las 6 de la mañana, y que las personas consideradas esenciales deberán tramitar un permiso, con el que podrán circular en cualquier horario para ir a trabajar o volver a su hogar.

Sin embargo, los gobernadores de cada provincia decidirán qué alcance tendrán los anuncios en cada distrito. En ese marco, el mandatario sanjuanino, Sergio Uñac, convocó a una reunión extraordinaria de Acuerdo San Juan para conocer la opinión de todos los sectores económicos, sanitarios y políticos locales. Este medio consultó con dirigentes, deportistas, sindicalistas y empresarios sobre cuál es su opinión ante el inminente encuentro –será este jueves a las 11- con el gobernador.

Declaraciones

Hugo Goransky, presidente de la Unión Industrial de San Juan: creo que San Juan tiene que actuar de la misma manera que lo hemos hecho antes, conservando los protocolos, teniendo la prudencia y la mesura que corresponde. Y sabiendo que tenemos que convivir con el virus. Habrá que tomar mayores precauciones. Pero la actividad debería seguir como hasta ahora. Hay que extremar protocolos y generar recaudos. Hay que privilegiar la salud, sin descuidar la producción. La situación en San Juan debería seguir como hasta ahora.

Hermes Rodríguez, presidente de la Cámara de Comercio: nos hemos reunido al mediodía de hoy en la Cámara de Comercio de San Juan, ante los inminentes anuncios del presidente. La verdad que estamos preocupados. Pero sabemos que tenemos que esperar. En la convocatoria del gobernador Sergio Uñac, seguro deja a traslucir algo. Yo creo que hará una consulta a todos los sectores. De todos modos, nosotros, bajo ningún punto de vista, y tratando de respetar la vida, queremos dar marcha atrás. Nos hemos puesto a disposición del Ministerio de Salud para hacer campañas de concientización para que la gente y los comerciantes no se relajen. La posición nuestra es clara, no queremos cerrar bajo ningún punto de vista.

Rodolfo Colombo, líder del partido Actuar: Por supuesto que una provincia como la nuestra no tiene la misma realidad de la CABA o Provincia de Buenos Aires. En San Juan se puede coordinar y apelar, con una gran comunicación, a toda la responsabilidad ciudadana, a mantener más que nunca el distanciamiento, evitar cuestiones que pueden generar situaciones complicadas como reuniones muy amplias. Pero de ninguna manera hay que restringir lo económico y las posibilidades de trabajo, de estudio. Lo presencial tiene que estar lo más posible dentro de los protocolos. La sociedad no puede soportar otra realidad con la situación económica que es durísima. Por supuesto que la salud es prioritaria también, pero hay que equilibrarlo.

Enrique Conti, dirigente bloquista: Creo que deberá mirar con suma atención la situación de todo el sistema de salud para evitar la saturación sin descuidar la economía provincial para evitar la pérdida de fuentes y puestos de trabajo, tratando de avanzar prioritaria mente en un agresivo plan de vacunación. Cada departamento, cada provincia tiene una realidad distinta y no se puede generalizar hay que federalizar el tratamiento de la cuarentena.

Dino Minozzi, presidente de la Federación Económica de San Juan: ni bien escuchado el anuncio sobre la convocatoria del gobernador, mandé una comunicación a todas las cámaras de la Federación Económica para que me den su opinión y si hay sugerencias en relación a los protocolos a los que habría que ajustarse por este periodo de tiempo, que va del 9 de abril al 30 de abril. Vamos a ver qué dice el gobernador. Nosotros tenemos muy claro que, por experiencia, sabemos que el área agroindustrial, industria y comercio no son áreas determinantes para el contagio. Y si hay restricciones nocturnas, y que se vean afectados los gastronómico, veremos cómo se puede colaborar con ese sector para que el impacto sea el menor. Pero el resto de las actividades yo creo que debe ser normal, con los protocolos de higiene correspondientes, con distanciamiento y que no haya aglomeración de gente.

Héctor Maldonado, secretario general de la Unión Tranviarios Automotor: Cualquier restricción que apliquen en San Juan, como reducción de la cantidad de pasajeros o reducción de unidades, tendríamos problemas con las clases, pero si las restricciones en los horarios nocturnos no serían demasiadas complejas de aplicar.

Martín Sassul, presidente de la UCR Capital: “Creo que nos hizo mucho daño la improvisación y la falta de coordinación del Gobierno nacional en el 2020, no podemos tropezar nuevamente con la misma piedra. Nos impusieron restricciones absolutas y apresuradas para adecuar el sistema sanitario a la circunstancia de pandemia, claramente no resultó y los casos se desbordaron. En la provincia afectó a muchos emprendimientos y eso se vio reflejado en la pérdida de puestos de trabajo. Seguramente habrá que extremar los recaudos y reforzar los protocolos para que no aumenten los contagios en San Juan. Pero volver a atrás, a esas medidas restrictivas, es condenar a muerte a emprendedores y trabajadores que ya fueron muy castigados por políticas infundadas.

Enzo Cornejo, presidente Pro San Juan: Considero que es momento de manejarse con cautela, en equipo, hemos sido invitados en el día de mañana a ser parte de un encuentro del Acuerdo San Juan junto a la Ministra de Gobierno, Fabiola Aubone donde vamos a asistir con intenciones de seguir sumando, aportando a esta crisis como lo hemos venido haciendo desde el día 1. Es fundamental que entre los diferentes sectores llevemos el problema sobre la mesa y en base a las realidades encontrar medidas que afecten en menor medida la economía y el bienestar de los sanjuaninos.

Junior Souza, jugador de UPCN Voley: No debería cambiar nada en cuanto a restricciones. La provincia se bancó bastante bien el 2020, y no tiene sentido volver a cuarentena estricta. Sí hay que concientizar aún más a la gente con los cuidados, convivir con la idea de que el virus está entre nosotros y nadie tiene idea de cuándo eso se va a terminar, y que nos puede pasar a cualquiera, pero que, si realmente nos tomamos todos los cuidados, las chances de contagio son mucho menores. La provincia ha sido ejemplo en el manejo sanitario, y la gente no merece el retroceso, cuando se hicieron las cosas bien.

Gerardo Iturrieta, dirigente de la Liga Sanjuanina de Fútbol: Lo que sea mejor para nuestros deportistas. Sería una pena por los chicos volver a cerrar los clubes y demás. Veremos.

Cristian Bove, director técnico de Sportivo Desamparados: Creo que el principal problema está en las juntadas nocturnas. Hoy no hay chance alguna de cortar la actividad comercial ni productiva porque la situación económica es insostenible y las actividades deportivas si se hacen cumpliendo los protocolos sin excepciones al no haber público no traen problemas. Es un problema de conciencia de la gente todos se relajaron, pero si volvemos a actuar para prevenir se pueden bajar los contagios.

Luis Lucero, secretario general de Udap: Nosotros venimos haciendo un planteo desde hace mucho tiempo que la prioridad es la vida por sobre todas las cosas. Cada jurisdicción va a ir evaluando su escenario epidemiológico y dentro de cada jurisdicción obviamente cada departamento. Por eso las primeras decisiones que se fueron tomando han sido en provincias como Catamarca. En cuanto a la presencialidad, esta se garantiza en tanto y en cuanto, lógicamente, el escenario epidemiológico lo permita. Hay que evitar la aglomeración de gente. Y nosotros tenemos bien en claro que hay que ajustarse al protocolo. Y la responsabilidad indelegable, de que dentro de los protocolos haya la provisión de insumos y condiciones de los edificios públicos. Debe haber la garantía necesaria y suficiente para el transporte, pero también dentro de los establecimientos educativos, que haya la cantidad de personas adecuadas para el mantenimiento, la desinfección, la seguridad y el distanciamiento social para este proceso enseñanza-aprendizaje que se está dando en la bimodalidad.

Eduardo Castro, dirigente de la UCR: es importante una fuerte política de testeos. Si solo se realizan testeos a quienes presentan síntomas, vamos muy atrás de la propagación del virus. En segundo lugar, mucha presencia del Estado en la tarea de concientización y vigilancia del cumplimiento de las medidas de distanciamiento y prevención. Y tercero, tiene que haber el cierre de actividades nocturnas a partir de las 00 y limitación de circulación a partir de la 1. Desde luego sería extraordinario que haya más vacunas, pero eso no depende del Estado Provincial.

Raúl Romero, director Anses Udai Rawson: Claramente creo que hay que acompañar las medidas dispuestas por el Gobierno nacional, pero contextualizando las medidas con la realidad y el estatus sanitario de la provincia. Creo que las restricciones en exceso pueden producir grandes pérdidas económicas que son muy difíciles de superar. Pero si no tomamos las medidas necesarias no se va a poder controlar el aumento desmedido de los contagios. Hay que ser prudentes. La segunda ola va a llegar a san juan hay que estar prevenidos de la mejor manera posible. Las medidas restrictivas ayudan a ralentizar los contagios y que la gestión sanitaria pueda administrar los tratamientos de salud, fundamentalmente con las camas críticas del servicio de salud. Si no tomamos medidas y se genera una escalada de casos puede ser muy grave y muy tarde para reaccionar. También hay que destacar la convocatoria al diálogo amplio del gobernador que va a permitir que todas las fuerzas de la provincia y todos los sectores políticos puedas aportar su opinión y visión de cara a la segunda ola de coronavirus. San Juan va a destacar su conducta a nivel nacional.

Nancy Herrera, dirigente de hockey sobre patines: Estimo que, si continuamos con el status sanitario actual, las actividades podrían continuar en base al estricto cumplimiento de protocolos dispuesto para cada actividad. Es muy importante que sigamos siendo responsables para poder lograr alguna flexibilidad y no restricciones, que no harían bien a ningún ámbito.