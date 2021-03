Hacen una rifa para que su nene de 3 años pueda caminar: ¿te gustaría ayudar?

La vida de Ángel Gabriel Pérez no es la de cualquier otro niño. El sistema nervioso de sus piernas está afectado y a sus 3 años de edad, aún no puede caminar más de algunos pasos y con ayuda de un adulto. Sus padres lo llevaban a sesiones de kinesiología e hidroterápia pero con la pandemia, casi no pudo tomarlas. Este ciclo 2021 por fin será presencial (bimodal) pero para que Gabriel pueda ir al jardín y empezar a intentar caminar como los otros niños, necesita unas caras férulas para piernas que cuestan 30 mil pesos. Por eso, su padre panadero y su madre ama de casa organizaron una rifa para obtener los fondos.

Gabriel nació a los 8 meses, muy prematuro, y con falta de oxígeno en el cerebro. Se le formaron dos quistes en la cabeza que al ser intervenidos le afectó el sistema nervioso de las piernas. Ana Laura Sánchez, mamá del pequeño, habló con Tiempo de San Juan y dijo que es muy importante conseguir las férulas ya que “si este año camina todo el año, y lo acompaña con rehabilitación, podrá caminar como los otros niños”. Ana Laura agregó que “agradecería mucho a quien pueda colaborar para que mi hijo pueda caminar e ir al jardín”.

Las férulas son estructuras de distintos materiales (aluminio, metal, plástico, etcétera) que son usadas para tratamientos de fracturas de cirugías ortopédicas, en rehabilitación como parte de terapia ocupacional y en odontología. En el caso de Ángel, necesita unas de termoplástico para sus piernitas.

El primer premio una canasta de comestibles de 16 articulos: pure, tomate, sal fina, azucar, aceite, harina, yerba, arvejas, entre otros y el segundo premio un pollo y un vino. Se sortea el 26 de marzo por la quiniela vespertina. VALOR: $200. Interesados comunicarse al celular 2645191171 o comprar su número por Mercado Pago al CVU 0000003100016619314869 / Alias: iban.cedro.pero.mp