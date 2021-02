¿Hasta cuándo seguirán los días nublados? el insólito extendido en pleno verano en San Juan

El pasado domingo los sanjuaninos vivimos una jornada climática excepcional en pleno enero. El cielo estuvo nublado con vientos propios de un frente frío y la temperatura no superó los 25º de máxima y 16º de mínima. Además el lunes arrancó casi con las mismas condiciones climáticas e incluso en algunos sectores de la provincia las lluvias se hicieron una realidad. La mínima es de 16º y la máxima de 23º para la presente jornada.

En cuanto al pronóstico extendido ocurrirá algo "insólito" de acuerdo al intenso verano que estamos viviendo este año. Según afirmó el climatólogo Germán Poblete a este diario, "es un acontecimiento insólito para un verano tan tremendo que estamos viviendo". Y explicó que "el clima que tuvimos ayer se debe a una profunda vaguada producida en la altura que es la que hace que el aire hacienda y se forme tanta nubosidad. Eso hizo que prexistiera el frente frío que es impulsado por una masa fría proveniente del sur que se instaló recién el domingo".

En cuanto al extendido, Poblete afirmó que la jornada del martes tendrá condiciones similares a la este lunes. "La madrugada del martes hay muchas probabilidades de lluvias en manto o aisladas. Si llueve mucho o no, va a empezar a disminuir la nubosidad y eso va a dar lugar a que la temperatura empiece a subir rondando los 24 grados. Ese proceso se va a agudizar el miércoles y el jueves el sol va a ser dominante. En tanto que el viernes y el sábado vamos a tener temperaturas acordes al verano sanjuanino".

Para el especialista en cuestiones climáticas "es un fenómeno raro por la continuidad, porque cada ocho o cinco días aparece un frente de frío, pero de inmediato vuelve la realidad del verano sanjuanino. En lo particular no he tenido tiempo de leer los registros, pero instintivamente puedo decir que el año pasado no hubo nunca esto de cuatro días seguidos de nubosidad y condiciones más propias del mes de junio".

Mirá el extendido con el SMN