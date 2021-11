La dura historia de vida de la familia de Ursulina, la abuela que dejaron en una clínica sanjuanina

En una humilde vivienda del Asentamiento Pedro Echagüe, vive la familia de Ursulina Rodríguez. La anciana de 84 años está en un estado de salud terminal y la semana pasada fue noticia porque acusaron a su familia de haberla abandonado en la clínica Santa Clara.

Sin embargo, la versión de sus seres queridos es otra y sostienen que lo hicieron para que sea atendida porque se negaban a internarla. "Fue en un momento de desesperación porque no la querían internar", contó su nieta Abigail a Tiempo de San Juan.

Hace seis meses, la abuela Ursulina era una mujer como cualquier otra, acorde a su avanzada edad, se movilizaba con dificultad pero "hasta se lavaba su ropa", relató su nieta.

Sin embargo, todo cambió de un día para el otro. Primero, la abuela tuvo Covid, después una trombosis de la que pudo salir con una operación pero todo terminó con dos ACV que la dejaron postrada en una cama. Cuidarla, requiere muchos gastos de los que se hacen cargo sus apoderados que son su nuera y su hijo, un hombre que mantiene a toda la familia con su trabajo como changarín.

Los que hablan de abandono son ignorantes. No saben lo que es estar con una persona así.

El día que María Ontiveros, la suegra de Ursulina, la llevó hasta la Clínica Santa Clara fue porque "una de las escaras le explotó y le salía un olor horrible a podrido", contó Abigail.

"Yo le dije a mi mamá que la lleve porque eso no era normal. En la clínica no la querían dejar internada, mi mamá estuvo ahí hasta las 23 esperando a que la atienda una médica y tomó esa decisión desesperada de dejar la nota e irse para que la internen. Si mi mamá no hacia eso hoy no la tendríamos acá a mi abuela", remarcó la joven.

Este lunes, estaba programada una operación para Ursulina porque la infección resultó ser muy grande. "Ahora está recibiendo todos los antibióticos que necesita", asegura su familia.

Al día siguiente de la polémica, la familia de la anciana volvió al lugar y explicó que no habían abandonado a la abuela, sino que querían que la internen y la atiendan.

"Siempre nos dicen que como es terminal lo de mi abuela, hay que esperar nada más pero un montón de tiempo le estuvimos dando sopa de sobre porque ella tiene sonda y recién esta semana el médico nos firmó la orden para la comida especial que ella tiene que alimentarse por la sonda", detalló Abigail.

El hijo de Urusulina, su mujer y sus nietos quieren que la abuela esté con ellos, en la casa pero necesitan las herramientas para poder cuidarla como se debe.

"Ahora lo que necesitamos es ropa y sábanas porque tuvimos que tirar un montón por la diarrea que ella tenía y una cama que se pueda elevar a 45º porque así tiene que estar ella por la sonda", concluyó la nieta.