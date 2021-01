Tremendo: una sanjuanina buscaba trabajo y recibió una "propuesta indecente"

Muchas páginas de Facebook sirven para contactarse con algunos trabajos, sobre todo en estos difíciles momentos de crisis y falta de ingresos, en donde muchos sanjuaninos participan colocando sus habilidades y números de contactos para así lograr encontrarse con algunos empleadores esporádicos que puedan darle una mano.

Sin embargo, el crudo y violento intercambio que vivió la joven Gabriela Castro, quedó registrado en las redes e inmediatamente se volvió viral por lo obsceno y desubicado del pedido de un hombre, llamado Cepeda, al cual acusó públicamente.

La mujer realizó captura de pantalla de los mensajes que le envió el sujeto proponiéndole el intercambio de sexo por un trabajo o por dinero, a lo que la joven inmediatamente respondió enfurecida y decidió hacerlo público en su propia red social.

En el mensaje, Gabriela expresó: “Quiero contarles algo que me acaba de pasar. Respecto a mi publicación que busco trabajo. Hay un señor llamado Jorge Cepeda que me pide el NRO xq dice que tiene trabajo, yo confiada q era algo serio se lo pasó... Señor Jorge Cepeda yo buscaba trabajo Serio y no una oferta como la que usted me hizo. Saben que me ofreció este HDP sexo x dinero. Usted q se piensa "señor" si se le puede decir. Aquí les dejo los msj. Yo confíe en darle mi NRO xq pensé sinceramente q buscaba gente para trabajar, tengo marido no me hace falta para nada tener sexo a cambio de dinero”

Luego de mantener este tremendo y desagradable dialogo, Gabriela decidió denunciar la tremenda propuesta recibida a través de WhatsApp y realizó el posteo denunciando el hecho. Tras esto recibió un gran apoyo por parte de las mujeres que le sugirieron que haga la denuncia en la comisaría más cercana para sentar precedentes del horrible momento que le tocó vivir.