En Mendoza un rescate de montaña cuesta hasta 1200 dólares ¿y en San Juan?

En Mendoza el Gobierno cobra por decreto los costos que impliquen el operativo de un rescate de montaña a los turistas que cometen alguna negligencia, sea por no contar con el equipo pertinente o salir sin un guía de montaña. Inclusive, en el Parque Aconcagua, es necesario entrar con un guía y pagar un seguro que cubra los costos de la operación de rescate en caso de ser necesaria. Un especie de rembolso que es obligatorio desde hace cuatro años.

Guillermo Romano, jefe del departamento de Áreas Protegidas, dijo al medio nacional Cadena 3 que "se mantiene el esquema de recuperar algo de lo que se invierte en el rescate, los tramos que se cobran están establecidos en el decreto". Y agregó que "por ejemplo un rescate de un campamento base, es de 800 dólares. Si nos vamos a Plaza de Mulas, que es a una altura de 4 mil metros, son 1.200 dólares del tramo", indicó. El arancel por un vuelo de 200 kilómetros hasta Aconcagua desde Gran Mendoza es de 6.500 dólares, entre vuelo y personal de rescate y médicos. En dicha provincia la decisión gubernamental fue tomada en base a un decreto existente desde 1990, pero que nunca se había implementado y era el Estado mendocino quien se hacía cargo de los gastos de rescates y evacuaciones.

En la provincia el seguro para la actividad de montaña aún no ve el visto bueno. Según afirmó el subsecretario de Seguridad de la provincia, Abel Hernández, "es un asunto de competencia exclusiva de Deportes", pero todavía no hay nada definido. Si hubo varios intentos por establecer un piso base que tenga que pagar el deportista en caso de sufrir una contingencia. En el año 2011 se buscaba cubrir gastos de traslado y asistencia medico-farmacológica en caso de accidente (lo que se considera costos de rescate) como base de $20.000, pero no llegó a concretarse.

Los costos de rescate se cubrirán como accesorio de cobertura sólo en casos de accidente. Eso quiere decir que si una persona, por ejemplo, se fractura en una caída, no puede caminar y eso genera un operativo de rescate, entonces se activa la cobertura. Pero si se pierde y la deben rescatar, no hay accidente y por consiguiente, tampoco cobertura de la póliza.

En algunos países de Europa este tipo de seguros cuesta 208 euros, no solo a los gastos operativos, sino que también los rescatistas debieron arriesgar sus vidas para salvarlos.