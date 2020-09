La influencer sanjuanina que la rompe con mega sorteos promocionando a emprendedores locales

View this post on Instagram

ud83dudc44 Vamos a presumir un poquito a @joyassanjuanrc du00f3nde en esta ocasiu00f3n estoy luciendo un anillo de plata peruana u0026#34;ud835udc60ud835udc52ud835udc5aud835udc56ud835udc59ud835udc59ud835udc4e u210eud835udc62ud835udc4eud835udc66ud835udc5fud835udc62ud835udc5fud835udc5cu0026#34; y el otro es un anillo inflado, ademu00e1s un hermoso collar con dije cubico de swarovski ud83dude0d con unos aritos colgantes en forma de estrella u2764ud83dudc8d Mi maquillaje fue obra de arte de la mu00e1s genia @_danamakeupp_ ud83dudc44ud83eudd70 y este hermoso peinado que estoy enamorada a mil lo hizo @fersuarez.ok de @vipclass_hair_boutique ud83eudd29 No se queda atras @lecaprice_manicura du00f3nde Ori fue protagonista en hacerme un hermoso diseu00f1o de semipermanente en mis uu00f1as ud83dudc85 Y no nos olvidemos de los increu00edbles fotu00f3grafos del equipo de @nasryfotografia que lograron estas excelentes fotos ud83dudcf8u2764