Por sanjuaninos: cómo montar un negocio exitoso en tiempos de coronacrisis

No son pocos los financistas que opinan que la pandemia también enfermó la economía. Y si bien la situación es complicada para muchos sectores empresariales, hubo otros que encontraron un camino para poder llevar adelante su negocio. Desde barberos, cocineros, cafeteros e imprentas, son varios los casos de los sanjuaninos que no dejaron de cumplir sus sueños debido al parate de la economía.

Tal es el caso de Facundo Davila (24) y su socio Walter Rojas (42) que inauguraron hace poco una barbería en calle Mendoza y 25 de mayo. “La pandemia retrasó los tiempos de todo, el carpintero no podía venir a laburar, tampoco la gente que pinta y hacía otros trabajos, así que tuvimos que trabajar más tiempo del necesario para poder abrir y por suerte pudimos abrir, los clientes llegaron porque nosotros ya teniamos otro local y el resto va funcionando de a poco”, dijo Davila que brindó más detalles en el siguiente video:

Otra de las personas que aprovechó la cuarentena fue el cordobés Nikolas Dinatale que en la brevedad abrirá un local de café en la esquina de Entre Ríos y San Luis donde antes había una tapicería. “Lo más complicado es que vos tenes que seguir pagando todos los compromisos que antes tenías, eso hace que no puedas proyectar nada, porque los gastos siguen siendo los mismos y las ganancias nunca se sabe”, detalló. Pero agregó que “la clave está en que uno tiene que agudizar el ingenio en las crisis y pensar como hacer para resolver los problemas que van surgiendo, que son muchísimos”, dijo.

Bar que se viene en Entre Ríos y San Luis.

En el ámbito gastronómico hay varios ejemplos. Como David Chacón, profesor de educación física y triatleta, que en medio del aislamiento obligatorio se la jugó por un emprendimiento propio y novedoso en la provincia: el delivery de frutas y verduras.

Su negocio se llama "Mandale fruta" y funciona por encargue. Del proyecto también participan sus papás y hermano Gabriel, quienes realizan los repartos. "Preparamos los bolsones semanales que nos piden y los llevamos. Estamos con una idea ecológica y de no contaminar, por eso que decidimos utilizar bolsas reciclables de tela a la hora de preparar los bolsones. Es un emprendimiento innovador y práctico para el cliente, quien puede pagar en efectivo o a través de Mercado Pago", comentó David. Conocé su historia completa en el siguiente link.

O el sanjuanino Marcos Peralta y su esposa peruana Belén Sarmiento que decidieron cumplir ese sueño postergado y lanzaron De Lima, el primer restó sanjuanino de este tipo, que por ahora funcionará como delivery. Aquí el link de la nota completa.

"Tenemos una bicicletería y con esto de la cuarentena no podíamos trabajar, además podíamos empezar sin necesidad de tener listo el local, que quedó postergado para cuando pase esto", contó Marcos en esta nota de Tiempo de San Juan.

De Lima está pensado más como una comilona peruana como un restaurante industrial. "No queríamos hacer algo simple que salga mucho, sino hacer comidas ricas, preparadas al estilo casero, con los condimentos, los sabores y los tipos de cocción típicos de Perú", explicó. Algunos ingredientes no son fáciles de conseguir, pero el objetivo de este matrimonio joven es recrear los sabores de la mejor forma posible, para honrar a la que para muchos es la mejor cocina del mundo.