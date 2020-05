En San Juan siguen hablando de "éxito": ningún caso positivo nuevo y 11 sospechosos de COVID-19

San Juan sigue conservando la "situación de éxito" de no tener actualmente casos positivos de COVID-19. En este momento hay 11 casos sospechosos, según dijo la jefa de Epidemiología local, Mónica Jofré, en el parte oficial matutino sobre la situación de la pandemia en la provincia.

Por otro lado, no hay fecha para testeos masivos rápidos, dijo Jofré, porque no han llegado de este tipo de análisis a San Juan, que no sirven para detectar el virus sino para saber si la persona estuvo en contacto con él. Lo que se hace en el Hospital Rawson es la detección del COVID-19 mediante el testeo con sistema PCR real time, que identifica con un complejo sistema el material genético del coronavirus en las muestras que se obtienen con hisopados.

La situación “de éxito” a la que refiere Jofré es la de registrar solo dos casos positivos, ambos importados, con lo que no hay circulación viral en San Juan, y esas dos pacientes ya están recuperadas. Por otro lado, el próximo 10 de mayo se cumple un mes desde que fue detectado el último de esos casos positivos en San Juan, con lo cual las medidas de contención de Salud Pública local están dando sus frutos, lo que no significa que la comunidad deba relajar la cuarentena si no está autorizada.

Este panorama alentador sanjuanino, difiere del de muchas provincias y de la situación del país. Según el reporte oficial matutino de este lunes, el total de casos confirmados en Argentina es de 4.783, de los cuales 249 fallecieron. Respecto a los confirmados, 920 (19,2%) son importados, 2.076 (43,4%) son contactos estrechos de casos confirmados, 1.314 (27,5%) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica. Del total de casos (4.783), el 50,3% son mujeres y el 49,7% son hombres.

En las últimas horas se registraron tres nuevas muertes. Un hombre, de 53 años, residente en la provincia de Buenos Aires; y dos mujeres, una de 94 años, residente en la Ciudad de Buenos Aires (CABA); y otra de 91 años, residente en la provincia de Córdoba.

A la fecha, el total de altas en el país es de 1.442 personas, incluyendo las dos mujeres sanjuaninas.