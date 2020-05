Sin tocar santos ni agua bendita: las iglesias sanjuaninas, como nunca las viste

Este lunes los templos de las distintas religiones volvieron a abrir sus puertas en San Juan. Después de estar cerrados por más de 50 días debido a la cuarentena, los fieles volvieron a concurrir pero de una manera totalmente distinta a lo que estaban acostumbrados.

Hubo personas que asistieron desde temprano para ser los primeros en ingresar.

En concreto, cada sitio religioso debe cumplir las siguientes condiciones: respetar un máximo de diez fieles por templo, que haya una persona por banco, la desinfección del calzado debe estar presente en todos los ingresos, y en esta oportunidad los santuarios tienen que prescindir del agua bendita y la prohibición de tocar imágenes religiosas (en el caso de las iglesias católicas).

En el ingreso los fieles tienen que limpiarse los pies con lavandina y luego otra persona les coloca alcohol con un rociador.

El horario que define el protocolo dice que los templos podrán estar abiertos entre las 10 y las 17 y la cantidad de personas permitida será limitada al ministro de culto, un auxiliar de limpieza, un auxiliar a la entrada que limite la cantidad de ingresantes y un máximo de 20 a 10 files dependiendo de las capacidades del edificio. En ese contexto, es bueno aclarar que los mayores de 60 podrán ingresar de 14 a 17. Por su parte, la atención espiritual para los adultos mayores será en dos turnos: de 10 a 12 y de 15 a 17.

Las actividades que se pueden realizar son todas aquellas de carácter individual (como confesiones, rezos, pedidos de asistencia personal, etc.) quedando sumamente prohibidas, todas aquellas actividades como bautismos, comuniones y otros sacramentos.

Una de las personas que trabaja fue colocando cintas en los lugares donde está permitido sentarse.

La Catedral de San Juan fue uno de los sitios donde concurrieron varios fieles, algunos esperaron desde temprano para reabrir sus puertas y poder realizar las distintas prácticas religiosas.

En tiempos de pandemia la fe se vuelve sumamente necesaria para varias personas. Al respecto algunos de los feligreses contaron sus razones para acudir a los templos. “Venir a misa es una necesidad, porque el señor no nos desampara. En mi caso le vengo a pedir por salud porque yo he tenido varios inconvenientes, pero también vengo a pedir por la gente que no tiene trabajo y la está pasando muy mal”, sostuvo Graciela Vidales que fue la primera persona que estuvo la apertura de la Catedral.

“El cambio que se siente ahora es más grande, porque acá uno siente que está más cerca del santísimo. En mi caso vengo a rezar para que no nos falte el trabajo ni la salud, pero no sabía que no se podían tocar a los santos”, sostuvo otro de los fieles consultados.

Así se realizan los confesionarios con el nuevo protocolo.

En la primera misa que se dio en la importante sede católica de San Juan, el sacerdote que realizó los oficios fue el padre Ricardo. El mismo pidió antes que nada que respeten la distancia y luego invitó a los feligreses al cuarto de confesionario. A diferencia de días anteriores, en esta oportunidad la sede dispuso de dos lugares cercanos al altar para que los fieles realicen la confesión. “Controlamos que la gente respete las distancias y nos cuidamos entre nosotros por eso hay ciertas cosas que la gente no va a poder hacer tal cual como antes, la idea es ir avanzando de a poco por eso le pedimos que tengan paciencia y respetemos los cuidados”, afirmó el padre Ricardo que usando el tapaboca reglamentario para todos los presentes.