Otra vez lo mismo: amenazaron y escracharon a la mujer que dio positivo de coronavirus

Después de confirmarse el cuarto caso de coronavirus en San Juan, un sector de la comunidad se enfureció con la paciente y la convirtió en blanco de críticas y ataques. Así lo hicieron saber autoridades del INADI a través de un comunicado, en el que rechazaron estos actos y solicitaron a los usuarios de las redes no compartir publicaciones estigmatizantes y discriminatorias.

"Una vez más comprobamos lamentablemente que desde las redes sociales se genera un clima hostil hacia las personas con Covid-19 en la provincia y hacia las personas que trabajan en el área de salud", expresaron.

Y agregaron: Ayudanos a no discriminar y estigmatizar a las personas con Covid-19, al personal de salud y a las personas que trabajan para que el virus no se propague. Te pedimos que no compartas noticias no chequeadas y que no provengan de una fuente oficial de gobierno provincial o nacional. No propagues falsa información no chequeada. Si el virus no discrimina no discriminemos nosotros.

No es la primera vez que un paciente infectado es víctima de escraches y amenazas. Con la primera mujer que dio positivo hasta proponían ir hasta su casa para tomar represalias.