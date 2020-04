Increíbles imágenes aéreas de San Juan en plena cuarentena

View this post on Instagram

u201cEn tiempos de cuarentena la vida cambia, y con ello las costumbresu201d El primer capu00edtulo del microdocumental AUSENTE-S refleja cu00f3mo el habitar y la ciudad construida por y para el hombre comienza a replantearse en el momento en el que estamos u201causentesu201d a la misma. u00bfHay ciudad si no hay ciudadanos? u00bfAcaso el mundo nos quiere enseu00f1ar algo? u00bfComo seguiru00e1 la vida despuu00e9s de esto? u00bfPodremos superarlo entre todos? Una Producciu00f3n de @davidchacon.ph (David Chacon) , @payoluluaga (Manuel Luluaga) y Juliu00e1n Cruz En colaboraciu00f3n con @florencia_leyes_ (Voz) , @vicky.corral (Texto) y @brunosavoca (Drone)