Histórico video: un sanjuanino reconstruyó en color las terribles imágenes del terremoto del 44

Du00edas despuu00e9s del terremoto de 1944 en San Juan. Las imu00e1genes originales eran en blanco y negro, realicu00e9 este remasterizado y coloreado del video para que se vea como nunca se vio. Espero que sea un buen aporte a la memoria de un pueblo que se levanto desde los escombros. #bwtocolor #remastering #terremoto #documental