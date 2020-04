La historia del predio apicultor que fue destrozado por las llamas en Santa Lucía

Las imágenes corresponden al incendio producido el pasado martes que destrozó casi todo el predio de la Asociación Sanjuanina de Productores Apícolas (ASPA) ubicado en Alto de Sierra, Santa Lucía. La misma congrega a 20 productores locales que trabajan de manera cooperativa en el bosque que ahora quedó prácticamente destrozado. Llevan más de 20 años elaborando miel en la provincia y es considerado uno de los más grandes elaboradores de miel.

Augusto Prado es uno de los socios de ASPA, el mismo sostuvo que “el fuego se ocasionó dentro del bosque de casuarinas que tenemos dentro del predio, ahí guardamos los elementos de trabajo pero también habían colmenas con abejas de los asociados nuestros y la mayoría de los socios perdió todo el material. Pisos, cajas, techos, colmenas con abejas. La mitad del bosque quedó destruido", sostuvo a Tiempo de San Juan.

El siniestro duró más de 5 horas y fue necesario que intervinieran dotaciones de bomberos con más de 6 camiones trabajando en el predio. "Para colmo la cera de las abejas es un material re contra inflamable, por lo que no fue nada fácil parar el problema", agregó Prado.

Las perdidas todavía no fueron cuantificadas del todo por los asociados, quienes tendrán una reunión importante este miércoles para poder cuantificar los daños y programar un plan de acción.

La realidad de la apicultura en San Juan tiene como mayor fortaleza la cantidad de productores que se han sumado a la actividad. En la actualidad son 256 los productores que están inscriptos en el Ministerio de Producción, la mayoría de ellos pequeños y que trabajan en asociaciones. Entre todos suman 15.000 colmenas produciendo alrededor de 300.000kg al año de miel.

Esta producción, si bien no es pequeña, todavía no es suficiente como para que la apicultura sanjuanina dé el salto a otros mercados. Es que los sanjuaninos consumen toda la producción local, ya que es la provincia con mayor consumo per cápita de miel: 400g al año, frente a los 250g de la media nacional. Para alcanzar nuevos mercados, los productores de miel de San Juan deben incrementar su producción como primera medida.

Las abejas son sumamente importantes en el mundo por su rol de polinizadores y la desaparición de estos insectos provocaría una crisis alimentaria; en palabras de Albert Einstein “al hombre sólo le quedarían cuatro años de vida. Sin abejas, no hay polinización, ni hierba, ni animales, ni hombres”.