 Confirman que al menos 9.000 sanjuaninos más recibirán módulos alimentarios

Hasta las 23 de este miércoles está habilitado el portal para poder acceder al beneficio que otorga el gobierno provincial del módulo alimentario más el kit de limpieza. Sobre el cierre de esta nueva inscripción, desde el Ministerio de Desarrollo Humano confirmaron a Tiempo de San Juan que ya hay certificados unos 40.000 beneficiarios. Son unos 9.000 más que en la tanda inicial, que fue de 31.101 sanjuaninos.

Desarrollo Humano prepara una nueva entrega de esta ayuda que comprende una bolsa con 11 alimentos y otra con elementos de limpieza y se reparte bajo un novedoso sistema para evitar romper con el aislamiento, social preventivo y obligatorio: se hace casa por casa, con el soporte de taxis y remises, y de paso se ayuda económicamente a este sector del transporte, impactado por la cuarentena. Para la primera distribución se usaron alrededor de 800 vehículos.

En el Ministerio, dado el alargamiento de la cuarentena, extendieron el beneficio también para mayo y reabrieron el padrón. Es decir, los que recibieron se tuvieron que volver a inscribir, pero así también se ampliaron los criterios para llegar a más gente, como incluir a beneficiarios de pensiones de la Legislatura.

Los destinatarios de este plan son las personas que no tienen ningún otro beneficio social (AUH, AUE, AUD, Progresar, Tarjeta Alimentar, Pensión, Tarjeta Social, etc.), trabajadores informales de la economía o aquellas personas que no tienen ningún ingreso monetario formal o aporte del Estado, empresa privada u organización social.

Es decir, que esta vez se convocó a trabajadores que no estén en relación de dependencia o que trabajen por su propia cuenta (como albañiles, electricistas, plomeros, remiseros, taxistas, artesanos, emprendedores sociales o de la economía social, cuidacoches, empleados de comercios barriales que no estén registrados, cadetes, empleadas domésticas que no estén registradas, jardineros, fleteros, vendedores ambulantes); monotributistas Categorías A y B; personas de monotributo social y pensionados por invalidez y vejez de la Legislatura de la Provincia.

En este marco, el Gobierno esperaba más inscriptos. Al mediodía eran alrededor de 52.000 los anotados. Así, se rechazaron al menos 12.000 solicitudes. No obstante, la nómina de aprobados representa un crecimiento del 30% de beneficiarios respecto de la primera vez.

Esta asistencia se financia con fondos provinciales, siendo la inversión en la primera etapa de alrededor de 45 millones de pesos. Incluso, el ministro del área, Fabián Aballay, dijo oportunamente a Tiempo de San Juan que están analizando extender el programa cuando la pandemia haya pasado.

La segunda entrega de módulos está prevista para la primera quincena de mayo, con el mismo operativo, casa por casa.