Look de cuarentena: los cortes de pelo que son tendencia en San Juan

Después de más de un mes en San Juan las peluquerías volvieron a funcionar con normalidad, aunque respetando las medidas de prevención e higiene. Sí, después de tanto tiempo sin poder pisar un salón de belleza muchas mujeres hicieron estragos con la coloración, hidratación y apariencia del cabello. En este sentido, cuatro estilistas sanjuaninos hicieron un repaso por las tendencias en cortes de pelo para esta temporada otoño-invierno 2020.

"Para la temporada otoño e invierno los tres largos: corto, mediano o mini y largo. Lo pixie y bob cortísimos son los looks más osados y divertidos para las mujeres dinámicas y desenfadadas. Aunque son muy cortos, también son muy femeninos. Los mini en sus cientos de versiones, en capas para quitar peso o con flecos cortos, van a ser los looks más demandados para la temporada. Los largos también en sus muchas versiones: tipo hippie ship o con mucho movimiento. Todos deben ir asesoradas con un buen diseño de color que lo destaque y convierta en un look personalizado", Miguel Ángel Alessi.

Alessi agregó que los bronces, marrones, cobrizos, rojos, violetas y bordos vuelven a ser tendencia.

"Recibimos muchas consultas de las chicas y la mayoría quería corte de puntas, desmechados y lo más consultado trabajos de diseños (decoración) y raíces, ya que estuvieron mucho tiempo encerradas. Pero los cortes tendencia en esta cuarentena son a los hombros, los cortes pixie, con pequeños movimientos en las puntas Son más bien desestructurados", Mara Rubio.

"Se van a seguir usando los cabellos cortos. Tenemos el corte pixie, tipo hombre. que está muy de moda. Después tenemos las medias melenas, a altura de la pera, y el carré mini, que es el look que usó un tiempo Araceli González. También se usan los flequillos largos y el corte long bob, que es un corte parejo y con volumen, con movimiento. Para los cabellos con rulos se usan los cortos más cortos en los laterales y volumen en la parte superior de los cabellos. Estos estilos es una reminiscencia de los años ´80", Rafael Andrada.

Corte long bob.

"Lo que quiero es cumplir con el verdadero concepto de la peluquería, acompañar a la gente para el cuidado, mantenimiento y transformación de su cabello. Eso se llama higiene y eso también es salud. Y si a eso le podemos agregar belleza, es espectacular. Ya vamos a encontrar el look necesario, ahora lo que queremos transmitir a través del arreglo personal es alegría y fe. La moda va a ser una contribución a crear una imagen que tenga que ver más con el interior", Federico Cuenca.