Salud de San Juan llamó a personas que viajaron a hacer "aislamiento"

Ante la confirmación de un caso de coronavirus en Argentina, más específicamente en Buenos Aires, la jefa de Infectología de San Juan, Mónica Jofré, reiteró cuáles son las medidas de seguridad ante la enfermedad que preocupa al mundo.

La funcionaria aseguró que hay que distinguir que no hay circulación confirmada en el país del virus, sino que se trata por el momento de un caso aislado e importado. Esto quiere decir que se contagió fuera del territorio nacional, específicamente en Italia, y al llegar se accionó con rapidez para aislarlo.

Estas acciones de prevención son las más importantes: identificar a quienes estuvieron en países donde sí circulan y respetar el protocolo. Si la persona llega con síntomas es aislada de inmediato y se le hacen pruebas para confirmar o descartar el virus. Si no tienen síntomas o ningún signo de enfermedad, los viajeros deben completar la declaración jurada donde dan sus datos y respetar 14 días de aislamiento para descartar que esté incubando el virus.

Si bien San Juan sólo recibe vuelos de cabotaje y no tiene, como Buenos Aires, 12 ingresos semanales de aviones que llegan de zonas con el virus, en la provincia igual están tomando precauciones ante posibles ingresos. Las personas que han estado en destinos con circulación del COVID - 19, deben cumplir con estos dos protocolos: presentarse ante Salud Pública si tienen síntomas o permanecer aislados usando barbijos si no es así.

Con respecto a las medidas de seguridad del resto de la población (que no ha viajado a sitios con casos confirmados), Salud pidió sobre todo frenar la psicosis. La prevención, tal como se viene informando desde hace días, pasa por el lavado correcto de manos, usar alcohol en gel si no hay agua corriente cerca, estornudar de forma segura, airear ambientes y limpiar con lavandina común. En cuanto a los barbijos, son completamente innecesarios a menos que la persona esté enferma o durante el proceso de posible incubación. Además, en caso de tener que usarlos, los barbijos recomendados son los descartables y no los 3M, que son los que los sanjuaninos ya agotaron de farmacias.