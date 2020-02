Mirá el emocionante video del homenaje de Ciro y los Persas a los sanjuaninos veteranos de Malvinas en la FNS

Un grupo de sanjuaninos excombatientes de la guerra de Malvinas recibió un emocionante homenaje en la noche del jueves de la Fiesta Nacional del Sol.

La jornada más convocante (casi 100.000 personas se reunieron a ver al ex Los Piojos y al trapero Wos) tuvo su momento más emotivo con el ascenso de los veteranos al escenario, mientras Ciro Martínez cantaba su tema Héroes de Malvinas.

La iniciativa fue de parte del ministerio de Gobierno, que también coordina los viajes a las Islas para que los ex combatientes regresen al lugar en el que se jugaron a vida en defensa de la soberanía nacional.

Mirá el video, y conocé la letra completa de la canción.

Héroes de Malvinas

Puede mas la indiferencia de tu gente

Que la bala más voraz del enemigo

Me pregunto que pasaba por la mente

Del infame que te estaqueaba en el frío

Te sacaron de lo hondo de la selva

O del algún potrero ingenuo y olvidado

Te sacaron de tu casa y sin abrigo

Te largaron en el viento sur helado

Te entregaron armas que no conocías

Que con suerte cada tanto funcionaban

En un hoyo que cavaste repetías

Las canciones que creías olvidadas

No sabias que era sentirse tan lejano

Ni que el hambre se comiera tus entrañas

Solo estaba la mirada de un hermano

Con la misma incertidumbre en la mirada

Por siempre serán héroes, por siempre serán héroes

Por siempre nuestros héroes de Malvinas

Y por siempre serán héroes, por siempre serán héroes

Por siempre nuestros héroes de Malvinas

De Corrientes, Buenos Aires y del Chaco

Desde Córdoba, Mendoza, de La Pampa

Desde todas las provincias argentinas

Los llevaron para hacer una patriada

Y coraje fue lo que ellos demostraron

Frente a 1, 2, 3, 4 enemigos

Los ingleses que venían preparados

Frío, hambre y a los jefes argentinos

La basura indefinible de esa historia

Que soño con perpetuarse en la rosada

Debería haber sido inmediatamente por sus pares de la gran plaza de Mayo fusilada

Por siempre serán héroes, por siempre serán héroes

Por siempre nuestros héroes de Malvinas

Y por siempre serán héroes, por siempre serán héroes

Por siempre nuestros héroes de malvinas

Duele mas la indiferencia de tu gente

Que la bala más voraz del enemigo

Hubo menos héroes muertos en el frente

Que en el campo de batalla del olvido

Y halla quedaran eternos en tinieblas

Sin relevos esperando que algún día

Sin que corra sangre vuelva a la celeste y blanca

A flamear sobre esas tierras argentinas

Por siempre serán héroes, por siempre serán héroes

Por siempre nuestros héroes de Malvinas

Y por siempre serán héroes, por siempre serán héroes

Por siempre nuestros héroes de Malvinas

Por siempre serán héroes, por siempre serán héroes

Por siempre serán héroes, por siempre serán héroes

Por siempre nuestros héroes de Malvinas