Le robaron la perra a un niño con autismo y quedó seriamente afectado

En las redes sociales, una sanjuanina publicó que la perra de su hijo con autismo fue robada en las cercanías de su domicilio de Capital y, producto de la ausencia de la mascota, el pequeño quedó seriamente afectado, al punto que no logra conciliar el sueño. Es por ello que la mujer realizó un desesperado pedido para que el animal aparezca y ese mensaje se viralizó.

En su cuenta de Facebook, Nancy Montiveros contó que a su chiquito llamado Lautaro de 6 años le regalaron la perra que le cambió la vida y lo ayudó a evolucionar. Es que con el can, el nene empezó a dormir solo, tomó confianza para salir de su casa e ir a las plazas a jugar, entre otros logros que consiguió.

Según detalló la mujer, a la perra se la llevaron de la zona de Capital el último sábado y el daño que causaron fue grande. "Si alguien la vio, nos avisa", manifestó la madre que confesó que el menor no puede dormir desde que la perro no está. "Hace dos noches que no duerme. Anduvimos por el parque buscándola, estamos desesperados", expresó.

Ante cualquier información, desde el entorno del pequeño pidieron que se comunicaran con el 2644744421.