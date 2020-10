Te vuelan la peluca en colores: la historia de las tinturas de fantasía made in San Juan

Una idea que durante años creyeron imposible. Así nació Hijas de Gea, un emprendimiento de tinturas de fantasía veganas, creadas por tres jóvenes de 31 años y amigos de toda la vida: Paula Correa, Fernanda Castillo y Lucas Murciano. Impulsados por la pandemia, los creadores pusieron manos a la obra para crear un producto distinto, fabricado íntegramente en San Juan y fue así como se fue gestando este proyecto que ya se comercializa por múltiples vías.



¿De qué se trata?

‘Hijas de Gea’ es un proyecto destinado a la creación de tinturas de fantasía para el cabello. Pigmentos naturales y veganos, es decir, que usan una fórmula que no tiene ingredientes animales, "libre de crueldad animal", como comúnmente se vende o utiliza en las estéticas.

Las tinturas llevan el nombre de rocas, acompañando el de la marca "Hijas de Gea'

Cuando hablamos de tintura de fantasía, se hace referencia a tintes para el cabello no convencionales, de colores como el verde, el violeta, el rojo sangre, el morado, el azul.

Estas tinturas pasaron por varios procesos antes de llegar al mercado. Entre sus cualidades se destaca que son naturales, tienen muchísima menos cantidad de amoniaco -elemento gaseoso que es muy perjudicial para el pelo-.

"Estas tinturas duran entre tres a cuatro semanas"

Paula una de las creadoras expresó entre risas: “Soy muy alérgica y yo era el ‘conejillo de indias’ en probar estas tinturas. Si a mí no me hicieron daño, no les hará daño a los demás”.

Además estos productos muestran una gran diferencia con las demás. “Las tinturas que compras en los locales duran aproximadamente una semana. Estas la hemos probado y duran de tres a cuatro semanas sin problema”, expresó Paula junto con sus dos amigos y socios. Cada botellita cuesta entre $250 -la de de 125ml- y $450 -la de 250ml-.

¿Cuáles son los colores que venden?

En la actualidad se está viendo a muchos jóvenes realizarse decoloración en el cabello o “mechas” de diferentes tonos. Por esta razón, lanzaron una gama de 8 pigmentos que son: azul, rosa, verde, turquesa, violeta, rojo, amarillo y naranja. Y están en pleno proceso de agregar dos más: el fucsia y el gris.

DATO EXTRA: Fernanda, Paula y Lucas explicaron que estas tinturas se pueden mezclar sin problema para que cualquiera que quiera jugar con los colores. También tienen la posibilidad de agregarle acondicionador (cualquier marca y de color blanco) para probar diferentes tonalidades.

¿Cómo empezó esta gran amistad y su proyecto?

Los tres se conocen desde muy chicos. Compartieron amistad durante toda su adolescencia. Siendo mayores y cada uno recibido en diferentes carreras (Paula Correa es licenciada en Gestión Ambiental; Fernanda Castillo Diseñadora Gráfica y Lucas Murciano Diseñador de Indumentaria), la amistad nunca se perdió y ahora la pandemia los unió con este proyecto.

La idea se le ocurrió hace muchos años a Fernanda, ella las creaba y las utilizaba con su hermana y amigos cercanos. El emprendimiento quedó en stand by, pero la cuarentena por el coronavirus lo hizo renacer.

Este proyecto, que se realiza en laboratorios montables en sus viviendas, quiere seguir rodando en las cabelleras sanjuaninas. Los tres están muy entusiasmados y esperan crear nuevos productos naturales como cremas, bálsamos para labios, baños para hidratar el cabello. Mientras, siguen tiñendo.