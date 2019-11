El caucetero solidario y su familia ahora necesitan una mano

En junio pasado, un caucetero se hizo conocido por ayudar a perros sin hogar en el crudo invierno, construyendo casitas en distintas zonas del departamento del que es oriundo. Hoy, Martín Strada de 20 años lleva varios días sin luz y vive junto a sus dos hermanas, una de las cuáles tiene tres hijas. Los hermanos Strada perdieron a su padre hace varios años y por eso vivían con su abuelo quien se hacía cargo de los gastos, de la comida y de la casa del Barrio Industrial de Caucete. Pero en junio falleció y se quedaron en una situación económica delicada.

A ellos se les han acumulado cinco boletas de luz por lo que les han retirado el medidor y hoy se encuentran buscando trabajo y ayuda para poder pagar las boletas de un total de 20 mil pesos. Una de sus hermanas tiene tres nenas de 6, 5 y 3 años, mientras que su otra hermana tiene 13.

Él estaba estudiando computación y cobra las becas PROGRESAR, pero no le alcanza más que para comprar la comida diaria y poder alimentar a sus hermanas y sobrinas. Además, está buscando trabajo hace meses y no consigue, a lo que se le suma la dificultad de poder seguir estudiando y a la vez no dejar de recibir el subsidio. De igual manera pide que le den un trabajo, asegura que ha entregado currículums en varios lugares pero que hasta el momento no ha tenido suerte.

Martín también integra el grupo solidario Manos de Ángel, un colectivo de personas que recolecta distintos tipos de donaciones para personas que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad, como por ejemplo casos de gente a la que se les incendió la casa y perdieron todo, entre otros.

Para colaborar con Martín y sus hermanas ya sea ofreciéndole trabajo o donaciones hay que comunicarse con Fabio Falcón del Grupo Solidario Manos de Ángel al 264 624-9163.