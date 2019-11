El sorteo que enloqueció a los sanjuaninos volvió recargado

View this post on Instagram

u00a1u00a1u00a1 EL GORDO DE AMu00c9RICA !!! El sorteo u00c9PICO que estabas esperando. Regalamos u0026#34; 30 Voucher de $10.000 c/u u0026#34; en Instagram y Facebook para que 30 ganadores llenen su carrito como quieran ! Participu00e1 en 3 simples pasos: . 1 - Compartu00ed esta publicaciu00f3n en tu historia etiquetu00e1ndonos. 2 - Comentu00e1 esta publicaciu00f3n etiquetando 5 amigos contando que haru00edas con el premio. 3 - Seguu00ed nuestra cuenta de Instagram @americamayorista. . Viste que fu00e1cil? Ya estas participando con Amu00e9rica Mayorista y nuestras MARCAS AMIGAS. Es u0026#34;REQUISITOu0026#34; cumplir los 3 pasos. Participu00e1 tambiu00e9n en Facebook para tener DOBLE CHANCE, buscanos como u0026#34;Amu00e9rica Mayoristau0026#34;. . 15 VOUCHER se sortearu00e1n el 21 de Diciembre 15 VOUCHER se sortearu00e1n el 27 de Diciembre --------------------------------------------------------------- Al participar estas aceptando las Bases y Condiciones. Puedes verlas y descargarlas en el link que se encuentra en el perfil.