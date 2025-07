Tras el caos en el show de Q' Lokura en San Juan, se viene una instancia clave en Defensa al Consumidor

Si no hay acuerdo, en Defensa al Consumidor anticipan que aplicarán una multa "muy notoria", por el incumplimiento que se dio con los consumidores.

En la noche del 8 de julio último, en un momento el ingreso al Aldo Cantoni colapsó por varios sanjuaninos que lograron colarse al show y cuando los que se quedaron afuera hicieron el reclamo para que les devolvieran el dinero, del otro lado recibieron una negativa. No solo no tuvieron la oportunidad de vivir una noche a puro show y cuarteto, sino que además perdieron el dinero invertido en la entrada.

Las denuncias no van contra el grupo musical, que se disculpó por la situación y cargó contra la organización que estuvo a cargo de La Meseta Producciones, representada por Pablo Sanguedolce.

Estas acciones de Defensa al Consumidor se dan en paralelo con las medidas de la Justicia de Faltas, que investiga la sobreventa de entradas, la posible falta de personal de seguridad y otros desórdenes ocurridos durante el show.

Carrizo aclaró sobre los posibles escenarios de este viernes que "nuestra ley habla de que si hay conciliación, si la persona va, concilia, reintegra el dinero que pide el consumidor, no hay multa. En ese caso no podemos multar porque hay una conciliación favorable de ambas partes. Si la conciliación fracasa o no se presenta o no arregla con el consumidor por esta irregularidad que ha tenido, este incumplimiento contractual contra el consumidor, obviamente que está la multa".