Radiografía de las Unidades de Terapia Intensiva en San Juan: camas, profesionales y una ley de "exclusividad" única en el país

Las Unidades de Terapia Intensiva (UTI) son de vital importancia dentro de los servicios de salud, ya que cuentan con profesionales preparados para actuar ante casos graves y bajo presión, por lo que pueden salvar una infinidad de vidas estabilizando pacientes que llegan a estar al borde de la muerte en gran parte de los casos. Durante la pandemia estos espacios estuvieron al borde del colapso, pero cinco años después en San Juan continúan creciendo. Pese a ello, no todo es sobre un escenario óptimo para el desarrollo de la especialidad médica.

Los datos y la información fueron suministradas por el doctor Ernesto Vera, médico terapista y actual presidente interino de la Asociación de Terapia Intensiva de San Juan (ATI).

Camas en las Unidades de Terapia Intensiva

Durante la pandemia por el Covid-19 hubo un fuerte incremento en la cantidad de casos de gravedad que se registraron durante los años 2020 y 2021. Esto llevó a que salud pública y privada pusieran manos a la obra para montar la mayor cantidad de camas posibles destinadas a terapia intensiva.

Para tener una idea, solo en el Hospital Rawson se pasó de 24 a 60 camas durante la pandemia. En julio del 2021, San Juan contaba con 244 camas, ubicando 116 en el sector público y 128 en clínicas y sanatorios privados.

Cuatro años después, el número descendió a 138 camas en unidades de terapia intensiva e intermedia para adultos. Pese a la reducción, San Juan se encuentra en los promedios óptimos si se toma como referencia la cantidad de habitantes y los promedios que manejan países desarrollados y en vía de desarrollo. Esto permite, por ejemplo, brindar atención a todos los pacientes que necesiten una cama, sin tener que rechazar pacientes por falta de espacio.

image Después de la pandemia descendió el número de camas en UTI, pero San Juan se mantiene en los promedios óptimos

Desglosando el número, en el sector privado hay unas 80 a 100 camas distribuidas en clínicas, sanatorios y hospitales privados de la provincia, siendo el Sanatorio Argentino el último en inaugurar una terapia con 16 camas durante el mes pasado.

Por su parte, en el sector público hay un total de 38 camas, distribuidas en tres hospitales: 24 en el Hospital Rawson, 10 en el Hospital Marcial Quiroga, y la reciente incorporación de 4 camas más en el Hospital de San Roque, en Jáchal, en terapia intermedia.

Médicos terapistas en San Juan

Conforme a la información que manejan en la Asociación, en San Juan hay un total de 59 médicos que cuentan con la especialidad, sumando a tres residentes prontos a recibirse que también prestarán servicios en la provincia. Estos profesionales están tanto en la órbita pública como privada. Incluso el Servicio de Urgencias del Hospital Rawson cuenta con terapistas en la guardia para un abordaje rápido ante casos de gravedad.

El cálculo que se realiza es que, del total de especialistas, solo 45 están abocado de lleno a la profesión, mientras que otros han cambiado de rumbo más que nada por motivos económicos, eligiendo especialidades como estética o diabetes.

En este punto hay tres aspectos a destacar. Por un lado, la incorporación de los residentes será de vital importancia para reforzar las unidades de recursos humanos; por el otro, el arribo que se espera de profesionales sanjuaninos que se formaron fuera de la provincia que podría darse en los próximos doce meses.

image En San Juan hay 59 médicos terapistas, pero no todos se dedican de lleno a la especialidad.

El tercer punto para destacar no es positivo. Desde la Asociación analizan que, si no se mejoran condiciones laborales como carga horaria y honorarios, la especialidad dejará de ser atractiva para los futuros profesionales, poniendo nuevamente el sistema de salud en jaque en caso de una nueva pandemia o eventualidad de esa misma magnitud.

Principales inconvenientes que atraviesan los médicos terapistas

El recurso humano es de vital importancia para que las UTI cumplan su objetivo. Pueden contar con lo ultimo en tecnología y avances científicos, pero si no hay detrás un profesional capacitado para atender a los pacientes de nada servirán la cantidad de camas y toda la inversión.

En ese sentido los profesionales deben hacer frente a problemas que no son propios de la profesión, sino de la salud en general, y son los bajos honorarios. Para tener una idea, un médico terapista cobra aproximadamente 40.000 pesos al día por un paciente intubado, conectado a un respirador, con procedimientos invasivos y un seguimiento prácticamente personalizado de sus signos y evolución.

En San Juan la mayoría de los terapistas suelen tener más de dos trabajos. A las mínimo 10 guardias de 24 horas al mes hay profesionales que complementan sus ingresos prestando servicios en internación domiciliaria o en consultorio particular. Esto se da porque lo que ganan no va en sintonía con la cantidad de tiempo y esfuerzo que requiere ser médico terapista. Mientras ellos ganan 40.000 por día por paciente, un cuidador no profesional puede cobrar 4.000 pesos la hora, una consulta médica de 10 minutos ronda los 20.000 pesos promedio en algunas especialidades; mientras que un procedimiento estético que demora unos 15-20 minutos puede representar para el profesional un ingreso de $200.000.

image En pandemia hubo profesionales que llegaron a firmar hasta 10 actas de defunción por día.

A la carga laboral y los honorarios se suma lo duro de la profesión y la falta de interés que hay en las nuevas generaciones de médicos por la especialidad.

Como mencionamos, los médicos terapistas son aquellos que están en los momentos de mayor gravedad. En pandemia, para tener una idea, hubo profesionales que llegaron a firmar hasta 10 actas de defunción por día (dato de la ATI). Ese constante trabajo entre la vida y la muerte puede incluso vulnerar la psiquis del profesional.

Lo duro de la especialidad y la baja retribución económica ha llevado a que sean cada vez menos los profesionales que se inclinen por la especialidad, eligiendo en su lugar rubros con mayor remuneración y menos exigencia.

De persistir esta realidad en un futuro no muy lejano comenzará a notarse la escasez de terapistas, afectando de manera directa la capacidad de respuesta del sistema de salud.

Una ley de “exclusividad” sobre los terapistas en San Juan

El último eje a abordar es la Ley 823-Q, que establece que en salas de terapia intensiva como intermedias, tanto en instituciones públicas como privada, solo deben prestar atención a pacientes médicos inscriptos en el Registro de Profesionales Médicos de la Secretaría de Salud Pública de la Provincia, como Especialistas en Terapia Intensiva y de acuerdo a las normativas vigentes de certificación de la especialidad de la Asociación Médica de San Juan, sea cual fuere el cargo que estos médicos ocupen, ya sea como médico de guardia, de seguimiento, jefaturas y subjefaturas.

Esta ley, impulsada por la Asociación hace una década atrás, lo que procura es proteger al ciudadano sanjuanino al garantizar que las terapias serán ocupadas por profesionales especializados. Desarrollar tareas en una UTI sin ser especialista puede ser considerado mala praxis e incluso homicidio culposo si el paciente fallece, de acuerdo al Código Civil, Comercial y Penal.

Pese a ello, un profesional de cualquier otra especialidad puede desarrollar tareas en terapia, siempre y cuando cuente con el aval de la ATI bajo una justificación que lleve a aprobar la presencia. Este aval solo tiene vigencia por un año.

image Por ley, en San Juan solo puede haber médicos terapistas en las Unidades de Terapia Intensiva

Esta situación de “exclusividad” no se da en el resto de las provincias. La falta de profesionales ha llevado a médicos de otras especialidades a permanecer en las UTI, lo que se traduce en una “subprestación del servicio”.

Esta ley ha sido fundamental para mantener la calidad de la atención en las terapias intensivas de San Juan, siendo sin duda una de las mayores ventajas del sistema de salud local. Sin embargo, si no se corrigen aspectos como carga horaria y honorarios, llevando a una escasez significativa de especialistas, la provincia podría dejar de lado la ley y permitir que personal no especializado ocupe estos puestos.

La formación de nuevos terapistas es un desafío a nivel nacional, donde sin duda se deben reevaluar los aspectos económicos y la dureza de la especialidad para poder garantizar el recurso humano a futuro.