No respetan nada: profanaron 70 nichos en Sarmiento

"El viernes pasado retiré con mucho sacrificio la placa para mi vieja que falleció en julio del año pasado, el valor es de $20.000 (dependiendo de las medidas) sumado a eso una puerta para el nicho que sale $10.000. Para que?? Para que vengan estos hdp y te afanen todo?? Loco laburen, no digan que no hay trabajo xq el que no trabaja es xq no quiere, están esperando hacer plata fácil para no trabajar. En que cabeza cabe hacer un daño así en un lugar así??" publicó uno de los afectados, identificado como Daniel Saavedra, en su cuenta de Facebook.