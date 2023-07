La diferencia de edad en el Amor: ¿Una barrera o un camino hacia la felicidad?

La edad desde nuestro punto de vista no debe ser un factor determinante para la felicidad en una relación, y es importante reconocer que el amor no entiende de primaveras cumplidas y si de afectos y códigos.

Una de las ventajas de la diferencia de edad en el amor radica en la experiencia y la madurez que aporta una de las partes. La pareja de más edad puede ofrecer una perspectiva y sabiduría únicas, propias de las vivencias ya vividas, enriqueciendo la relación con el camino ya recorrido. Además, la complementariedad en términos de intereses y habilidades entre los miembros de la pareja puede generar un equilibrio emocional y una mayor comprensión mutua.

Otra ventaja significativa es el aprendizaje intergeneracional. La interacción entre diferentes generaciones en una relación puede fomentar el entendimiento y el respeto mutuo, creando un ambiente enriquecedor en términos culturales y sociales.

Las diferencias de edad pueden abrir la puerta a nuevas perspectivas y oportunidades de crecimiento personal y emocional, ya que la relación se vuelve más dinámica, aportando el miembro de menos edad las ganas de vivir y su juventud, y el de más edad el sosiego y la madurez.

Desafíos a tener en cuenta

A pesar de las ventajas mencionadas, las relaciones con gran diferencia de edad también enfrentan desafíos que deben ser considerados. Las diferencias en la etapa de vida de los miembros de la pareja pueden dar lugar a metas y expectativas diversas, lo que puede requerir una comunicación abierta y una comprensión profunda para superar posibles conflictos.

Además, la opinión de terceros puede ser un obstáculo para las parejas intergeneracionales. A pesar de los avances sociales, aún existen prejuicios y críticas hacia estas relaciones, lo que puede afectar emocionalmente a las personas involucradas. Aprender a manejar estas situaciones y mantener una relación saludable en medio de las presiones externas es fundamental.

Un desafío importante es con uno mismo, ya que cuando uno se enamora de alguien de más edad lo primero que se mira la sociedad después del aspecto físico es la situación económica de esa persona, y eso en muchas ocasiones es muy doloroso.

Si bien la historia está llena de ejemplos donde este tipo de vínculos solo se han afianzados a través del dinero o la posición de poder de la persona de más edad, cada vez son más las parejas que toman medidas en ese sentido y se resguardan de sufrir una estafa emocional que los haga sentirse “usados”, planteando la relación con condiciones y acuerdos claros donde el amor no debe de estar mezclado con otro tipo de intereses.

A pesar de este tipo de acciones tenemos un número elevado de parejas en el mundo, con diferencias de edad, donde el amor no existe, y lo que aporta uno es compensado por el otro miembro en lo que podíamos definir como una cuerdo de partes: bienestar económico y posición social, a cambio de juventud y todo lo que esto implica, pero aquí como dijimos al principio no hay amor solo intereses y no se debe de confundir con una relación nacida desde el corazón.

Miedos al qué dirán

Es normal sentir miedos o preocupaciones al enamorarse de alguien mayor, ya que las relaciones con una diferencia de edad significativa pueden presentar como hemos visto desafíos únicos. Algunos de los miedos más comunes que las personas pueden experimentar en este tipo de situaciones:

• Preocupación por estar en momentos de vida diferentes, con distintas metas, intereses o prioridades. Pueden surgir preguntas sobre si ambas partes estarán en sintonía con sus objetivos a largo plazo.

• Temor a la crítica o el rechazo por parte de amigos, familiares o la sociedad en general. El rechazo social en torno a las relaciones con una gran diferencia de edad puede generar ansiedad y aislamiento.

• Miedo a no cumplir con las expectativas tradicionales de pareja y roles de género establecidos por la sociedad.

• Preocupación por las implicaciones del envejecimiento en la relación, como diferencias en salud y expectativa de vida.

• Dudas sobre si la atracción y el amor son genuinos o si existen motivos ocultos para estar en la relación.

• Temor a que la diferencia de edad pueda llevar a la pareja a cuestionar la viabilidad a largo plazo de la relación, lo que podría resultar en rechazo o abandono.

• Miedos basados en experiencias pasadas o traumas relacionados con relaciones amorosas, que pueden influir en la percepción de la relación actual.

Es importante recordar que estos miedos son naturales, pero el amor entre dos personas puede superar cualquier obstáculo, pero para ello será fundamental una comunicación abierta y honesta con la pareja con idea de abordar y vencer estos miedos y encontrar soluciones juntos. Además, buscar el apoyo de amigos cercanos o profesionales de la salud mental puede ser útil para procesar y manejar estas emociones. Lo más importante es escuchar a tu corazón y seguir lo que sientas que es correcto para ti en la búsqueda de una relación amorosa satisfactoria.

La diferencia de edad en el amor como hemos visto no es una fórmula mágica para el éxito o el fracaso de una relación. Cada pareja es un universo aparte, y lo que importa es la comprensión, el respeto y el amor compartido entre los individuos involucrados. Superar los estigmas y los desafíos requiere de una gran apertura mental, elevándose por encina del que dirán, buscando siempre la conexión con tu pareja y la aceptación mutua.

El amor genuino no entiende de números, solo de corazones que laten al unísono. Como sociedad, es fundamental fomentar una mentalidad inclusiva y respetuosa hacia todas las formas de amor, independientemente de la diferencia de edad. En última instancia, el amor intergeneracional nos brinda la oportunidad de conectar con personas que pueden enriquecer nuestras vidas de formas inimaginables y, juntos, construir un camino hacia la felicidad y el crecimiento personal.

Escrito por: Carlos Fernández

Coach de Empresas y psicólogo

Redes sociales: Facebook e Instagram. Búscanos como Europa Coaching.