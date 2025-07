Pago de aguinaldo en el comercio sanjuanino, con una de cal y una de arena

Mirna Moral, secretaria general del SEC, detalló a Tiempo de San Juan que en lo que respecta a aguinaldo, por el momento en los controles que realizan solo detectaron una irregularidad. Se trató de una empresa de limpieza que pretendía abonar el mismo en cuotas, por lo que tomaron intervención para que esto no fuera así. “El resto está cumpliendo. No podemos decir que haya cumplido todos, pero están pagando” , detalló.

Esta buena noticia se opaca al detallar que hay empresas tanto a nivel nacional como en la provincia que no han considerado los aumentos salariales que se acordaron en paritaria para el segundo trimestre de este año a la hora de calcular el aguinaldo. Para quienes no lo saben, el aguinaldo representa el 50% del sueldo del mes que más se cobró dentro de un periodo de seis meses. Sin los aumentos, el cálculo se hace sobre un número menor, afectando al bolsillo del trabajador.

El acuerdo paritario del comercio se firmó a finales de abril y el mismo establecía un aumento salarial no remunerativo y no acumulativo del 5,4% devengado en tres cuotas mensuales de 1,9% a partir de abril, un 1,8% para el mes de mayo y 1,7% para el mes de junio de 2025. Pero como el mismo no fue homologado por la Secretaría de Trabajo, algunos empresarios lo toman como punto de partida legal para no cumplir el pago de los incrementos acordados.

Ante esto, Moral detalló que están tomando intervención en aquellos lugares donde no se ha cumplido con el pago del incremento acordado, como también lo que se estableció en aumento para la segunda mitad del año.

“Nuestro trabajo está en controlar el aguinaldo y que se haya pagado el aumento de paritarias del segundo trimestre. Si no se pagaron, los aumentos no incidirán en el monto del aguinaldo. Eso es lo que estamos detectando por el momento”, detalló la secretaria general del SEC; recordándole a los trabajadores que dependan de comercio que no duden en acercarse al gremio para hacer sus reclamos si no están cobrando bajo los acuerdos establecidos.