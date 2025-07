Benching: el arte cruel de mantenerte cerca... sin elegirte

En consulta, cada vez escucho más historias que comparten un patrón doloroso y silencioso: personas que no fueron abandonadas del todo, pero tampoco elegidas con claridad. Que reciben mensajes esporádicos, halagos intermitentes, invitaciones que nunca se concretan. Relaciones que no avanzan, pero tampoco se cortan.

¿Qué le pasa a alguien que está siendo víctima de benching?

Desde la mirada profesional, el benching puede producir un deterioro progresivo del bienestar emocional. La persona comienza a desarrollar ansiedad vincular: está en alerta constante, chequea el celular con frecuencia, se pregunta qué hizo mal o qué podría hacer para que “el otro” vuelva a prestarle atención.

Es un juego psicológico de refuerzo intermitente, muy parecido al mecanismo de las máquinas tragamonedas: a veces hay “premio” (un mensaje, un like, un emoji) y otras veces, silencio total.

Este patrón puede activar en el cerebro los mismos circuitos neurológicos que el dolor físico. De hecho, algunos estudios muestran que ser ignorado o excluido activa zonas similares en el cerebro que cuando sufrimos una lesión corporal. Pero además, se suman efectos más profundos:

Pérdida de autoestima: al no ser elegido de forma clara, la persona empieza a cuestionar su propio valor.

al no ser elegido de forma clara, la persona empieza a cuestionar su propio valor. Confusión emocional: la ambigüedad prolongada genera un estado de desorientación afectiva.

la ambigüedad prolongada genera un estado de desorientación afectiva. Dependencia emocional: cuanto más escasa es la atención, más valiosa parece. El sistema de apego entra en disonancia.

En otras palabras: el benching no solo duele, sino que atrapa.

¿Por qué alguien ejerce benching?

Desde el punto de vista psicológico, quien ejerce benching no necesariamente es un manipulador intencional. En muchos casos, se trata de personas con miedo al compromiso, con patrones evasivos de apego, que disfrutan de sentirse deseadas pero que no quieren o no pueden construir un vínculo maduro.

Otros lo hacen desde la inmadurez afectiva, la necesidad constante de validación o incluso la inseguridad. El problema es que, más allá de la intención, el efecto en el otro es devastador.

¿Cómo se sale de esta dinámica?

Salir del benching implica un proceso de recuperación de la propia dignidad emocional. No se trata solo de “dejar de hablarle”, sino de reconstruir la narrativa interna que ha quedado contaminada por el vínculo intermitente. Estas son algunas claves desde la práctica clínica:

Nombrar lo que te pasa : entender que estás en una situación de benching ya es un primer paso. Ponerle nombre permite despersonalizar el dolor y frenar la auto-culpabilización.

: entender que estás en una situación de benching ya es un primer paso. Ponerle nombre permite despersonalizar el dolor y frenar la auto-culpabilización. Poner límites claros : cuando una relación es ambigua, vos tenés derecho a pedir claridad. Si la respuesta es evasiva o te devuelven a la nebulosa, es señal de que estás en un terreno emocional inseguro.

: cuando una relación es ambigua, vos tenés derecho a pedir claridad. Si la respuesta es evasiva o te devuelven a la nebulosa, es señal de que estás en un terreno emocional inseguro. Trabajar en tu autoestima : recuperar la autovaloración implica volver a priorizar tus necesidades, deseos y bienestar. Esto puede requerir terapia, espacios de contención o incluso una pausa consciente en el mundo del dating.

: recuperar la autovaloración implica volver a priorizar tus necesidades, deseos y bienestar. Esto puede requerir terapia, espacios de contención o incluso una pausa consciente en el mundo del dating. Cortar el ciclo de la espera : el benching se alimenta de la expectativa. Cuanto más esperas un mensaje, más poder le das a la otra persona. Tomar distancia, incluso en redes sociales, es una medida de autocuidado.

: el benching se alimenta de la expectativa. Cuanto más esperas un mensaje, más poder le das a la otra persona. Tomar distancia, incluso en redes sociales, es una medida de autocuidado. Buscar relaciones recíprocas: mereces una relación donde el interés sea claro, la comunicación fluida y la presencia constante. Todo lo demás es un espejismo emocional.

Un juego perverso

El benching no es solo una moda de las relaciones modernas. Es una forma de perversa de violencia afectiva sutil, que erosiona la autoestima, mantiene viva la esperanza sin intención real de encuentro, y deja secuelas profundas.

Desde la psicología y desde el coaching, lo que proponemos no es endurecerte ni dejar de confiar, sino aprender a reconocer señales, cuidar tu mundo emocional y buscar vínculos que te elijan sin dudas ni estrategias.

Recuerda, el amor no se mendiga. Se construye entre dos que se eligen todos los días, no de vez en cuando.

Escrito por Carlos Fernández Coach y psicólogo.

