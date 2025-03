La abuela de 'Alito' Ramírez y el doloroso momento tras la golpiza: "Se me vino el mundo encima"

"Gracias a Dios va evolucionando muy bien. Ayer, estuve un rato con el y mi marido, todo el día. Nosotros, tratamos de evitar el tema y nos enfocamos en su salud y que se recuperara", manifestó su abuela, quien dijo no conocer a Valentín Poblete, el único acusado y detenido por su agresión.

En diálogo con radio La Mil20, Patricia Noroña, abuela de Alito, señaló que "le hicieron una nueva tomografía y nos dieron el parte médico. Le sacaron el drenaje que tenía en la cabeza y lo han pasado, a la tarde de ayer (lunes), a neurocirugía. Gracias a Dios va evolucionando muy bien. Ayer, estuve un rato con el y mi marido, todo el día. Nosotros, tratamos de evitar el tema y nos enfocamos en su salud y que se recuperara. No conozco al agresor más que por fotos".

"Él intervino porque agredían verbalmente a un amigo. Según ellos, de una sola trompada que le dieron cayó y el hombre le dio patadas. Los amigos lo cubrieron y por eso, no lo hirieron más. Se me vino el mundo encima, cuando me enteré. Lo que sé es que los mismos amigos llamaron a la ambulancia. Había un patrullero que se paró y le tomaron los datos del agresor y como el hombre dijo que era hijo de un policía, borraron los datos y lo dejaron libre. Todo esto en versión de sus amigos. Sé que, al otro día, lo encontraron", aseguró Patricia sobre el hecho que involucró a Alito, el deportista que representó a San Juan en algunas competencias nacionales.

"Es un niño muy bueno y jamás tuvo un problema con nadie. Nunca peleó ni sabía pelear. Es muy bueno y todos los que lo conocen; lo quieren. Se da con todos. Cuando él llegaba a casa, avisaba. Me dice “mami” porque lo cuido y está conmigo desde chico. Su mamá vive en Neuquén y es muy apegado a nosotros. Nos enfocamos en él y quien hizo la denuncia es el padre. Evoluciona bien y esperamos que no le queden secuelas en la cabeza. Mi esposo le inculcó el deporte, lo acompañamos y agradezco a gente de Mar del Plata, Jujuy y Neuquén que me han preguntado por él. Han hecho una colecta para ayudarnos porque vendemos empanadas y semitas y por estar en el Hospital, no hemos trabajado. Con saber que mi nieto va a estar bien, eso es suficiente. Hemos llorado mucho y sólo queremos el regalo de Dios que esté conmigo y estar con él", afirmó la abuela de Alito.

Su familia y amigos lanzaron una campaña solidaria para ayudar con los costos médicos. Quienes deseen colaborar pueden hacerlo al alias: patricia.032.mp (Patricia Antonia Norona)

Dejan preso al RRPP que le partió la cabeza a un patinador a la salida de un boliche en Capital

Valentín Poblete, el RRPP acusado de golpear y fracturarle la cabeza a Alexander “Alito” González el pasado sábado en Plaza España, estará preso durante 2 meses. La jueza de Garantías Flavia Allende dio a lugar al pedido del fiscal Francisco Nicolía de UFI Genérica y le dictó la prisión preventiva.

“Gracias a Dios y a los médicos no estamos hablando de otro Báez Sosa” fue una de las frases que utilizó el fiscal Nicolía cuando daba a conocer el hecho, el cual caratuló como muy grave y de gran conmoción social.

Para fiscalía era muy importante que Poblete quedara detenido, ya que argumentó que si él quedaba en libertad existía el riesgo de que influyera en testigos. “Hay más de 20 testigos en este hecho”. En las cámaras de seguridad se ve claro que el ataque ocurrió al frente de un montón de chicos.

La víctima todavía no ha declarado y todavía no se sabe cuál fue el motivo que tuvo Poblete para golpear a “Alito” González. En las cámaras de seguridad se ve que ellos están discutiendo alrededor de varios chicos, después la cámara del CISEM gira y al volver a donde están los chicos, ya “Alito” estaba tirado en el piso.