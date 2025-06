El candidato a rector Guillermo Velasco denuncia campaña sucia: dice que le levantan los pasacalles en la UNSJ

En el mismo mensaje, los estudiantes señalaron su intención de construir una alternativa que promueva una universidad “plural, libre y verdaderamente democrática”, donde todas las voces puedan expresarse “sin miedo y con respeto”.

LA UNIVERSIDAD QUE SOÑAMOS NO SILENCIA VOCES Esto es una muestra de formas de proceder que no deberían existir en nuestra universidad. Aquí había pasacalles de nuestra agrupación, colocados en el marco de las elecciones del 11 de junio. Fueron retirados y reemplazados por otros, de un espacio oficialista. Este tipo de acciones hablan de autoritarismo, intolerancia y una preocupante falta de democracia. No son hechos aislados, es la forma de ejercer el poder por parte de las agrupaciones que no quieren perder sus privilegios y apoyan al actual rector. Queremos dejarlo claro: nosotros venimos a proponer algo distinto. Una universidad plural, libre y verdaderamente democrática. Donde todas las voces puedan expresarse, sin miedo y con respeto.