Los candidatos al Rectorado de la UNSJ, sin salir de la zona de confort y sin estridencias

En las instalaciones del canal Xama, los postulantes al más alto cargo de la UNSJ dieron su visión respecto a cuatro ejes temáticos que estuvieron organizados en tres bloques. La puesta en escena del debate estuvo a cargo del Departamento de Ciencias Políticas, en conjunto con la Secretaría de Comunicación de la universidad. Aunque, en la práctica, casi no hubo intercambios verbales entre los candidatos. Según la reglamentación, no estuvieron permitidos los soportes escritos y sólo había dos minutos para desarrollar los temas.

El debate —que se podía ver por todos los canales oficiales de la UNSJ— arrancó con el eje de Presupuesto y provincialización, en alusión a la manera de manejar los fondos universitarios y la posibilidad que deslizaron autoridades nacionales sobre el eventual cambio de órbita de las universidades, pasando del Gobierno nacional a las administraciones provinciales. Los tres candidatos se mostraron contrarios al "disparate" de la provincialización y sólo disintieron en algún aspecto sobre el uso de los recursos.

Velasco dijo que, de resultar vencedor, "el 2 de julio vamos a convocar a todos los decanos electos para rever el Presupuesto 2025. La provincialización es un rumor, pero hay que ser conscientes de que los rumores después son decretos del gobierno. Sería caótico y un daño irreversible. El Gobierno provincial no tiene los recursos y las universidades nacionales constituyen un sistema". En tanto, Cocinero buscó despegarse de la imagen de supuesto representante de Javier Milei en la UNSJ. "En el tema presupuestario la universidad se ha visto degradada. Vetar el financiamiento universitario nos genera una problemática", expresó. Asimismo, agregó: "También es cierto que el presupuesto que tenemos lo tenemos que llevar adelante en forma seria. Nunca usamos el presupuesto participativo. No bastan los consejos. Toda la comunidad se tiene que involucrar".

Por su parte, sobre la asignación de recursos, el rector que busca revalidar sus credenciales manifestó: "Todos sabemos el estado crítico en el que se encuentra el sistema universitario, con dos años sin presupuesto. Mes a mes tenemos que pensar en qué partidas tenemos. A principios de 2024, se decretó la emergencia presupuestaria. Dedicamos todos los esfuerzos a las tareas pedagógicas, becas y comedor".

Hubo otros tres ejes: Reclamos y acercamiento a la sociedad; Problemas y soluciones de la UNSJ; y Acceso de sectores excluidos. Sin embargo, amén de alguna observación particular, los tres candidatos que quieren dirigir la casa de estudios no salieron del libreto de campaña. Fueron previsibles en los temas. Incluso, en entrevistas precedentes con este diario, dijeron lo mismo. Ergo, al menos hubo una línea de coherencia con sus propios discursos. Sólo hubo un momento que podría calificarse de "picante" en un contexto de generosidad en la adjetivación: el bloque libre, en el que cada candidato podía tratar la temática que le pareciese mejor.

Cada postulante se hizo fuerte en lo suyo. Berenguer apuntó a los resultados de la gestión, Velasco insistió con la gestión en sí misma y en la capacidad de generar financiamiento de fuentes externas a la universidad, y Cocinero, en la necesidad de cambiar de modelo de gobierno hacia uno que tenga "transparencia, pluralidad y excelencia académica". El consejero superior enfatizó en lo que, a su entender, es la falta de pluralidad de la universidad, que —según dijo— fue copada por el "modelo político donde todo lo que son las fuerzas políticas partidarias que están detrás de ellos, el kirchnerismo y el graboirismo, le hizo daño a la universidad". En cambio, "nosotros estamos en un proyecto de política académica".

En ese sentido, Velasco respondió que no podía creer que ese tema llegase al debate de rectores: "Me preocupa el discurso de Cocinero. Me parece de lo más retrógrado. Nosotros hacemos política universitaria, no partidaria. Nosotros garantizamos gestión y rever la distribución presupuestaria". Mientras que Berenguer marcó que no hay una unidad de pensamiento, sino "una pluralidad de ideas en la universidad que es tremenda". Y remarcó que hay dos modelos de universidad: uno inclusivo y otro exclusivo. Fuera de eso, no hubo alguna estridencia.