Cómo hacer trekking y yoga en los mejores paisajes sanjuaninos de alta montaña

Cecilia y Gabriel apuestan a ofrecer un servicio turístico diferente, con plus de conciencia ambiental, cultural e histórica.

Desde chico Gabriel descubrió su pasión por las montañas y apenas terminó la secundaria empezó a trabajar llevando gente a los principales cordones de la provincia. “Desde hace 20 años hago esto, por hobbie o por trabajo, porque me di cuenta que era lo que realmente me gustaba, donde me sentía bien, estar en contacto con la naturaleza”, dijo.