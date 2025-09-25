jueves 25 de septiembre 2025

Defensa

Roberto García Moritán respondió a a quienes lo relacionaron con el robo en la casa de Pampita

El ex funcionario del macrismo, y ex pareja de Pampita Ardohain, habló tras el robo en la casa de la modelo ante voces que, de alguna manera, lo implicaban.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Roberto García Moritán rompió el silencio luego de que lo involucraran en el robo a la casa de Pampita en Barrio Parque. En su declaración, dejó en claro su postura y se solidarizó con la mamá de su hija, Anita.

El martes 23 por la tarde/noche fue detenida la banda de ladrones que había irrumpido en la vivienda de la modelo. Minutos antes, Ardohain se había referido ante los medios a la posibilidad de que alguien de su círculo cercano estuviera implicado, dado que el hecho ocurrió mientras ella se encontraba fuera del país. Difícil saber el origen de la especulación, pero todas las miradas posaron sobre el empresario.

“Fue muy violento porque revolvieron toda la casa, se metieron por atrás y fue algo bien organizado porque se fueron con una caja que medía un metro ochenta”, dijo el empresario en Intrusos.

Luego, Moritán dejó en claro que el hecho le generó inquietud por la seguridad de los menores: “Estoy muy preocupado por los chicos, pero fue una desgracia con suerte porque no pasó nada. A estos delincuentes se los encontró rápido porque las cámaras de la casa y de la ciudad funcionaban”.

En el ida y vuelta con el programa de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, Moritán enfrentó los rumores que lo vinculaban con lo que los ladrones buscaban en la caja fuerte. “Se habló de unos papeles, unos documentos que habrían sido tuyos en la caja fuerte, ¿eso es así?”, indagó Alfonso Oliva en primera instancia.

Moritán finalmente respondió: “Es totalmente falso. No había nada mío en esa caja fuerte más que el pasaporte de Ana y su partida de nacimiento. La operación política está en su constante ánimo de lastimar”.

Cuántos detenidos hay por el robo en la casa de Pampita

Los detenidos por el rombo a la vivienda de Pampita en Barrio Parque son nueve extranjeros: siete chilenos, uno de ellos menor, y un hombre y una mujer de nacionalidad venezolana. Dos de ellos contaban con pedidos de captura internacional. Quisieron escapar, pero los policías los cercaron y no lograron su cometido.

De manera simultánea, se detuvo en Barracas a otro de los autos investigados, un Cronos negro, que servía de apoyo a la banda. Fue ahí que detuvieron a los dos venezolanos que también estarían vinculados al hecho: un joven de 23 años y una mujer de 41, interceptados en Suárez y Lavardén.

En detalle, las autoridades hallaron 22 anteojos de sol, carteras, una valija Revo, dos anillos, un bolso Gucci, una mochila Guess, tres perfumes, cuatro relojes, alhajas y gorras, que fueron recuperados del robo.

También los oficiales secuestraron pasamontañas; dos pares de guantes; tres destornilladores; un inhibidor de alarma marca Baofeng; 9 teléfonos celulares que habrían sido utilizados durante el asalto. Además incautaron 100 pesos uruguayos y $312.760.

Como parte de la investigación ya se había secuestrado este lunes un vehículo Volkswagen Suran, que fue utilizado para cargar la caja de seguridad sustraída de la vivienda de Carolina.

Para la modelo, ese hallazgo fue fundamental, porque en esa caja guardaba unos teléfonos viejos que conservaban videos y fotos de su hija Blanca, quien murió en septiembre de 2012.

