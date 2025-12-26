viernes 26 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Lanzamiento de la BZRP Music Session #62

Bizarrap y J Balvin cierran el 2025 con una sesión que promete sacudir la música urbana

La primera colaboración entre el productor argentino y el ícono del reguetón colombiano se lanzará antes de fin de año y ya genera expectativas en toda Latinoamérica.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Para despedir el 2025 a todo ritmo, Bizarrap y J Balvin confirmaron oficialmente la llegada de la BZRP Music Session #62, marcando su primer encuentro musical. La noticia, que circulaba como rumor en redes sociales desde hace semanas, explotó en popularidad tras el anuncio formal.

Lee además
con insultos cuyanos: el yarco mostro una escena cotidiana, se volvio viral y unio a san juan, mendoza, san luis y la rioja
Un video que unió a Cuyo y el Norte

Con "Insultos Cuyanos": el yarco mostró una escena cotidiana, se volvió viral y unió a San Juan, Mendoza, San Luis y La Rioja

Lejos de ser “una sesión más” dentro del fenómeno global que Bizarrap construyó con artistas como Daddy Yankee, Shakira, Quevedo, Nathy Peluso y Residente, esta entrega promete ser un verdadero hito: una mezcla de sonido urbano, moda y cultura latina que refleja el momento actual de la música continental.

image

El anuncio llegó acompañado de una imagen que rápidamente captó todas las miradas: Bizarrap y J Balvin posando con sus zapatillas exclusivas, alzándolas como si fueran teléfonos. Un guiño visual que combina estilo, irreverencia y sofisticación, y que subraya el lugar destacado que ambos ocupan en la escena musical.

La sesión se estrenará el mismo día a las 18:00 horas en México, 19:00 en Colombia y 21:00 en Argentina, consolidando un cruce de audiencias y ritmos que recorre todo el continente.

Más allá de cerrar el año con un impacto potente, la BZRP Music Session #62 abre la puerta a nuevas historias y colaboraciones de cara a 2026, reafirmando la fuerza de la música latina y demostrando que la unión cultural sigue siendo uno de sus mayores motores.

Temas
Seguí leyendo

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

Se entregó el conductor de la camioneta que chocó con una moto y se fugó en Chimbas
Lo último

Se entregó el conductor de la camioneta que chocó con una moto y se fugó en Chimbas

Quién es el joven que escaló la antena en Capital, cómo lo encontraron y qué pasará con él
Tras la conmoción

Quién es el joven que escaló la antena en Capital, cómo lo encontraron y qué pasará con él

Bebé hallada muerta en Caucete: los cotejos de ADN dieron negativo y persiste la incógnita sobre el brutal crimen
Caso estremecedor

Bebé hallada muerta en Caucete: los cotejos de ADN dieron negativo y persiste la incógnita sobre el brutal crimen

Violento choque en Chimbas: una camioneta embistió a un motociclista y se dio a la fuga
Grave

Violento choque en Chimbas: una camioneta embistió a un motociclista y se dio a la fuga

 Imagen ilustrativa
Grave

Un exjefe de la Policía de San Juan fue asaltado en Rawson: le dieron un puntazo en el abdomen

Te Puede Interesar

Acueducto gate: oficio para la Fiscalía de Estado, el paso más firme de la investigación
Justicia penal

Acueducto gate: oficio para la Fiscalía de Estado, el paso más firme de la investigación

Por Redacción Tiempo de San Juan
El Senado aprobó en general el Presupuesto 2026 y comenzó el debate por los artículos
Clave

El Senado aprobó en general el Presupuesto 2026 y comenzó el debate por los artículos

Aguinaldo de privados: la mayoría del comercio de San Juan cumplió, pero habrá controles a partir de enero
Medida

Aguinaldo de privados: la mayoría del comercio de San Juan cumplió, pero habrá controles a partir de enero

Choque en Ruta 279: una moto impactó contra una furgoneta y un joven terminó grave
Accidente

Choque en Ruta 279: una moto impactó contra una furgoneta y un joven terminó grave

Un camión terminó en el canal tras un error al volante y generó revuelo en Pocito
Video

Un camión terminó en el canal tras un error al volante y generó revuelo en Pocito