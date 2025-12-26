Bizarrap y J Balvin cierran el 2025 con una sesión que promete sacudir la música urbana

Para despedir el 2025 a todo ritmo, Bizarrap y J Balvin confirmaron oficialmente la llegada de la BZRP Music Session #62 , marcando su primer encuentro musical. La noticia, que circulaba como rumor en redes sociales desde hace semanas, explotó en popularidad tras el anuncio formal.

Lejos de ser “una sesión más” dentro del fenómeno global que Bizarrap construyó con artistas como Daddy Yankee, Shakira, Quevedo, Nathy Peluso y Residente, esta entrega promete ser un verdadero hito: una mezcla de sonido urbano, moda y cultura latina que refleja el momento actual de la música continental.

image

El anuncio llegó acompañado de una imagen que rápidamente captó todas las miradas: Bizarrap y J Balvin posando con sus zapatillas exclusivas, alzándolas como si fueran teléfonos. Un guiño visual que combina estilo, irreverencia y sofisticación, y que subraya el lugar destacado que ambos ocupan en la escena musical.

La sesión se estrenará el mismo día a las 18:00 horas en México, 19:00 en Colombia y 21:00 en Argentina, consolidando un cruce de audiencias y ritmos que recorre todo el continente.

Más allá de cerrar el año con un impacto potente, la BZRP Music Session #62 abre la puerta a nuevas historias y colaboraciones de cara a 2026, reafirmando la fuerza de la música latina y demostrando que la unión cultural sigue siendo uno de sus mayores motores.