miércoles 14 de enero 2026

Tiempo de cocinar

Cómo preparar Lemonies: la receta de los cuadraditos húmedos de limón con pocos ingredientes y en 40 minutos

Es una de las recetas más fáciles y tentadoras: los lemonies son un postre de limón húmedo, cremoso y agridulce, ideal para la merienda

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Los lemonies se convirtieron en uno de los postres caseros más elegidos por quienes buscan algo simple, húmedo y lleno de sabor. Se trata de cuadraditos de limón que combinan una base mantecosa con un relleno cremoso y agridulce que los diferencia del clásico budín. Dentro del mundo de las recetas dulces, se destacan por su textura suave y su formato práctico, ideal para cortar en porciones.

image

A diferencia de otras recetas de limón, los lemonies son más bajos y húmedos, lo que les da una consistencia casi cremosa al morderlos. Pueden servirse solos, espolvoreados con azúcar impalpable o acompañados de un delicado glaseado que realza aún más el sabor cítrico.

Además, esta receta de lemonies es perfecta para quienes no quieren pasar horas en la cocina: lleva pocos ingredientes, se prepara en simples pasos y está lista en apenas 40 minutos. Un plus clave es que se pueden envolver en papel film y congelar, manteniendo su textura y sabor, para disfrutar durante toda la semana de un delicioso postre de limón.

Receta para hacer Lemonies, los cuadraditos de limón húmedos

Ingredientes:

Para la base:

  • 200 g de manteca a temperatura ambiente
  • 250 g de harina 0000
  • 70 g de azúcar impalpable

Para el relleno:

  • 100 g de harina 0000
  • 375 g de azúcar
  • 4 huevos
  • 150 ml. de jugo de limón
  • Ralladura de 2 limones
  • Azúcar impalpable para espolvorear

Cómo preparar la receta de los cuadraditos de limón húmedos

  • Primero, forma un arenado con la manteca a temperatura ambiente, harina y azúcar impalpable. También, forrra una placa de horno con papel manteca o enmanteca.
  • A continuación, agrega el arenado y presiona con las manos, cubriendo toda la base. Lleva hacia los costados para formar los bordes. Cocina en el horno a 180°C por 15 minutos o hasta que esté dorada.
  • Mientras tanto, prepara el relleno. Mezcla la harina, el azúcar y los huevos. Suma la ralladura y el jugo de limón e integra bien.
  • Vierte el relleno sobre la base de los cuadraditos y cocina nuevamente en el horno por 22 minutos o hasta que quede firme.
  • Deja enfriar antes de cortar los cuadraditos de limón. Espolvorea con azúcar impalpable o con un glaseado y sirve.

Los Lemonies son una de las recetas perfectas para el postre o la merienda. Pueden ir acompañados de café o de cualquier infusión y son muy prácticos de preparar.

