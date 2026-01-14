Cómo preparar Lemonies: la receta de los cuadraditos húmedos de limón con pocos ingredientes y en 40 minutos

Los lemonies se convirtieron en uno de los postres caseros más elegidos por quienes buscan algo simple, húmedo y lleno de sabor. Se trata de cuadraditos de limón que combinan una base mantecosa con un relleno cremoso y agridulce que los diferencia del clásico budín. Dentro del mundo de las recetas dulces, se destacan por su textura suave y su formato práctico, ideal para cortar en porciones.

image A diferencia de otras recetas de limón, los lemonies son más bajos y húmedos, lo que les da una consistencia casi cremosa al morderlos. Pueden servirse solos, espolvoreados con azúcar impalpable o acompañados de un delicado glaseado que realza aún más el sabor cítrico.

Además, esta receta de lemonies es perfecta para quienes no quieren pasar horas en la cocina: lleva pocos ingredientes, se prepara en simples pasos y está lista en apenas 40 minutos. Un plus clave es que se pueden envolver en papel film y congelar, manteniendo su textura y sabor, para disfrutar durante toda la semana de un delicioso postre de limón. Receta para hacer Lemonies, los cuadraditos de limón húmedos Ingredientes: Para la base: 200 g de manteca a temperatura ambiente

250 g de harina 0000

70 g de azúcar impalpable Para el relleno: 100 g de harina 0000

375 g de azúcar

4 huevos

150 ml. de jugo de limón

Ralladura de 2 limones

Azúcar impalpable para espolvorear Cómo preparar la receta de los cuadraditos de limón húmedos Primero, forma un arenado con la manteca a temperatura ambiente, harina y azúcar impalpable. También, forrra una placa de horno con papel manteca o enmanteca.

A continuación, agrega el arenado y presiona con las manos, cubriendo toda la base. Lleva hacia los costados para formar los bordes. Cocina en el horno a 180°C por 15 minutos o hasta que esté dorada.

Mientras tanto, prepara el relleno. Mezcla la harina, el azúcar y los huevos. Suma la ralladura y el jugo de limón e integra bien.

Vierte el relleno sobre la base de los cuadraditos y cocina nuevamente en el horno por 22 minutos o hasta que quede firme.

Deja enfriar antes de cortar los cuadraditos de limón. Espolvorea con azúcar impalpable o con un glaseado y sirve. Los Lemonies son una de las recetas perfectas para el postre o la merienda. Pueden ir acompañados de café o de cualquier infusión y son muy prácticos de preparar.

