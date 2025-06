Santiago "Tato" Algorta , el flamante campeón de Gran Hermano 2024 (Telefe), no solo celebra su victoria en el reality, sino también la fama que ha conseguido con estos meses encerrado. Sin embargo, el contrapunto se enfoca en que ahora su vida sentimental previa a la casa más famosa del país está en el ojo de la tormenta .

La información surgió durante una emisión de Cortá por Lozano (Telefe), mientras la conductora y su equipo entrevistaban a la familia de Tato y a su mejor amigo, Augusto.

Quién es la famosa que salió con Tato antes de Gran Hermano

La exjugadora Sandra Priore, presente en el estudio, no dudó en lanzar una picante declaración al aire, calificando al campeón como "re picarón". Priore continuó alimentando el misterio: "Él tuvo un approach con una famosa, me dijo que no podía decirme el nombre. Yo entendí que fue acá". Su comentario generó revuelo inmediato entre los panelistas, quienes, ávidos de detalles, comenzaron a especular sobre la identidad de la actriz en cuestión.

El panel no tardó en buscar pistas en las redes sociales de Tato, revisando a qué famosas seguía. Juariu observó que el uruguayo seguía a Cande Molfese, pero la presentadora Vero Lozano rápidamente acotó que la actriz se encontraba en pareja. Fue entonces cuando Augusto, el mejor amigo del flamante campeón, sumó un dato clave: "Ustedes nombraron a algunas personas que ahora están en pareja, pero en ese momento cuando pasó algo con Tato estaba soltera".

Esta revelación dejó abierta la puerta a nuevas especulaciones sobre su ex romance y alimentó aún más el interés del público por desenterrar los secretos del pasado amoroso del actual ganador de Gran Hermano.