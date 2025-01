Qué hacer cuando se encuentra a un animal silvestre herido en San Juan: el paso a paso

¿Qué es un animal silvestre? Un animal silvestre es “el conjunto de animales vertebrados e invertebrados que se encuentra en su estado natural de libertad e independencia del ser humano”. En San Juan, en las zonas semi urbanas, pueden encontrarse zorros, guanacos, quirquinchos, algunas serpientes y gran variedad de aves.

La Dirección de Conservación cuenta con un equipo especializado para estos casos que está disponible las 24 horas del día y, además, hay agentes ubicados en diferentes zonas de la provincia que están preparados para atender urgencias. Cabe destacar que actúan bajo un protocolo especializado, con el objetivo de mantener la seguridad tanto del animal como de las personas que lo rescatan.

Salomón advirtió que, en el caso de que el animal herido se encuentre en una zona donde no hay señal telefónica, lo recomendable es tomar bien la ubicación en la que está y no accionar en soledad. Es que pueden surgir situaciones que sean peligrosas para el rescatista como, por ejemplo, que el animal esté envenenado.

"Nos ha pasado que ha habido animales carroñeros que comieron a otro que murió envenenado. En ese caso, puede ser perjudicial para la persona que lo manipule, por lo que es recomendable atenderlo bajo nuestro protocolo", explicó el funcionario.

Si es imposible comunicarse con Conservación, otra opción es llamar al 911 y pedir asistencia de la Policía Ecológica. También se puede pedir ayuda a los Bomberos Voluntarios.

Lo importante es siempre dar aviso a la Dirección de Conservación, ya sea para actuar de manera inmediata como a posteriori, ya que los especialistas sabrán determinar qué hacer con el animal herido. Cabe destacar que, una vez que los mismos son rescatados, se los envía a la Granja Tierras Blancas, donde el médico veterinario Aldo “Pirata” Olivares los atiende.

Una vez que el animal está completamente recuperado, se analiza si está preparado o no para la vida silvestre y si es viable su liberación. Si está todo OK, se procede a liberarlos; mientras que, si no, se busca un lugar permanente para que pueda residir.