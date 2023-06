¿Qué dijo?: Julieta Poggio rompió el silencio ante los rumores de romance de su mamá y su exnovio

“Por el momento ya no estamos más con Lucca . Es difícil hablar de esto en vivo, pero bueno. Está todo más que bien, aunque es un momento muy difícil”, admitió la joven, que dio más detalles de los motivos. “ Yo estoy encontrándome a mí misma con todas estas cosas nuevas que me están pasando . Y él es una gran persona y siempre voy a valorar un montón lo que hizo por mí, pero sé que se merece lo mejor y hoy no se lo puedo dar”, afirmó, ante la mirada comprensiva de sus compañeros que parecían estar al tanto de la situación, ya que no se mostraron sorprendidos.

Fue a partir de ese instante que un rumor comenzó a tomar fuerza, primero en las redes sociales y después llegó a la pantalla chica. En el ciclo La tarde del 9, Guille Barrios acusó a Lucca Bardelli de haberse colgado de la fama de Poggio. Pero Tamara Bella fue más allá y se expresó al respecto: “Tengo una información. Las malas lenguas decían que Lucca tenía una supuesta relación con Pato, la mamá de Julieta. Eso se publicó en todas partes”. De inmediato sus palabras comenzaron a replicarse, y fue la propia Julieta utilizando nuevamente el espacio de streaming que comanda, quien se refirió al rumor.

“Ya que nosotros tenemos nuestro espacio acá, en confianza, para poder aclarar las cosas como son, ya es sabido que las cosas que pasan en redes salen por todos lados después, ¿no? Y crecen un montón, se viralizan todas las fake news... y si una feake news se viraliza en redes, fijate cómo se puede viralizar algo que sale al aire, que lo dice un supuesto panelista”, expresó la actriz visiblemente molesta.

Además, continuó explicando: “Ella tiene experiencia en el medio, tiene un peso su nombre. Los medios, las redes, se agarran de eso para hacer crecer cosas que obviamente son falsas. Y estoy hablando de una periodista... digamos que es panelista, es una comunicadora. Hay que tener muchísimo cuidado con la gente que tiene la posibilidad de exponer en la tele su opinión sobre cosas, porque le da a los medios la posibilidad de levantar su palabra, con un peso más importante por que ‘lo dijo tal persona’, ya no es un rumor en las redes”, sobre la forma en que comenzó a circular el rumor desde esa exposición en la pantalla.

“Fue algo muy feo para mí, para mi familia, este rumor horrible que yo directamente no puedo reproducir porque me da náuseas, porque me angustia, porque me pone mal. Porque ya no es meterse conmigo, que se pueden meter con el por qué corté con mi relación, o por qué me peleé con tal, pero ya que se metan con mi familia a mí me duele porque no tienen nada que ver, y es feísimo para mi mamá leer la cantidad de cosa que tuvo que leer hoy”, continuó Julieta

Además, refiriéndose directamente a Bella, afirmó: “Me pareció muy feo que de parte de una persona que es madre pueda llegar a decir ese comentario tan morboso de una manera tan cizañera. Si quieren cuéntenlo ustedes -le aseguró a los demás integrantes de la mesa-, porque ni lo quiero decir yo, no lo quiero reproducir, porque me afecta, me da náuseas, me parece morboso, me parece horrible la mentalidad de las personas, de una comunicadora que pueda reproducir este comentario a mí me duele, me pone mal. Son cosas que me angustian porque no son solo cosas que pasan por mí, se meten con mi mamá que es una persona que yo amo y que quiero que esté bien, y ella la pasó mal hoy”.

Luego de ello, Daniela tomó la palabra y reveló cómo se enteraron de ese rumor: “Estaba en tiktok y encuentro un video de esta panelista que estaba hablando de Juli, con una primicia, como un notición que Juli había cortado con su ex por Pato. Decía que Lucas estaba involucrado con Pato, que es la mamá de Julieta, que es una cosa horrorosa de imaginar”.

Tras ello, quien desde sus redes emitió un comunicado sobre el tema fue la propia Tamara Bella, quien aclaró: “Lo que dije de la madre de Julieta con respecto a su ex (Lucca) fue algo que circulaba en redes y portales. En ningún momento dije que lo afirmaba, es más dije que yo no lo creía”.

Pese a la aclaración de Tamara, Julieta cerró: “A mi familia le duele tener que leer esa cosas. Ella supuestamente dijo ‘yo no lo creo’, pero lo dijo en su programa. Me parece que tendría que tener cuidado con sus palabras, más siendo madre dando una primicia tan morbosa como eso. Deberían ser más responsables las personas al momento de dar una nota”.

FUENTE: Infobae