Preocupación por Diego Peretti: lo operaron del corazón y suspendieron las funciones de su obra de teatro

El reconocido actor Diego Peretti, de 63 años, fue sometido a una intervención cardiovascular en las últimas horas luego de que estudios médicos detectaran una afección cardíaca que requería tratamiento inmediato. La operación se realizó con éxito y el artista evoluciona favorablemente.

Según trascendió, todo comenzó con controles que derivaron en una internación preventiva. Allí, los profesionales confirmaron un cuadro de cardiopatía isquémica, una condición que implica la reducción del flujo sanguíneo al corazón y que puede generar complicaciones si no se trata a tiempo.

Frente a ese diagnóstico, el equipo médico decidió avanzar con una angioplastia con colocación de stent, un procedimiento habitual para restablecer la circulación en las arterias coronarias. La intervención se realizó sin complicaciones y con resultados positivos, lo que llevó tranquilidad tanto a su entorno como a sus seguidores.

El actor permanece estable, bajo observación y en proceso de recuperación. Si bien no se precisó cuánto tiempo continuará internado, se espera que en los próximos días reciba el alta médica y continúe con reposo en su domicilio.

El episodio también impactó en su agenda laboral: debieron suspenderse funciones de la obra que protagoniza actualmente, a la espera de su evolución. De todos modos, hay optimismo respecto a una pronta reprogramación si su recuperación avanza según lo previsto.