Un proyecto bloquista aceleró una decisión de La Libertad Avanza y acercó a Rueda al orreguismo

La definición de Peluc echó por tierra cualquier posibilidad de concretar una alianza con el Partido Bloquista, que conduce Luis Rueda. El exsubsecretario de la Unidad de Gobernación había tenido algunas charlas informales con el referente del Presidente en la provincia. Sin embargo, no hubo un negociación real con lugares y nombres sobre la mesa. Por eso, una vez que La Libertad Avanza decidió competir en soledad, sólo con adherentes y no conformar un frente, el bloquismo apretó el acelerador de cara a un eventual acuerdo con el gobernador Marcelo Orrego.

El viernes, en la reunión de Comité central, la mayoría de los delegados expresaron la intención de formar un frente con el orreguismo. La única voz disonante, al menos durante el encuentro, fue la del delegado de Desamparados, que pidió competir de manera individual con candidatos propios. La totalidad de los referentes distritales aprobaron que sea Rueda quien convoque a la Convención unos diez días antes del cierre de listas y lo facultó para que entable las negociaciones necesarias para iniciar las tratativas formales con Producción y Trabajo y con otros partidos.

El secretario de Acción Política del partido, el vocal del IPEEM Andrés Chanampa, manifestó a Tiempo que hay chances de una alianza con Cambia San Juan. "Venimos acompañando al gobernador en la Legislatura -donde tiene cuatro bancas- y con los intendentes", dijo. Sólo existe una letra chica en el acuerdo: "Tiene que haber un acuerdo programático para el 2027". En caso de concretarse, el bloquismo haría gala, una vez más, de la adaptación a los oficialismos provinciales. El antecedente más reciente sucedió con el peronismo desde el 2007 hasta el 2023.

Entre tanto, hubo malestar de Rueda y compañía por la incorporación de Juan Sancassani a las filas de La Libertad Avanza. Si bien el changuito no tenía un cargo partidario, fastidió que haya criticado a la conducción del bloquismo en múltiples medios de comunicación. Rueda contestó: "Esto parece estar más relacionado con no tener un cargo dentro del bloque o por no haber accedido a un cargo en la Justicia que por una cuestión política real". En definitiva, deslizó que se fue porque no hubo un arreglo económico de por medio.

Por su parte, desde La Libertad Avanza no emitieron opinión al respecto. El propio Sancassani partió a Mendoza durante el fin de semana, después de una reunión con jóvenes libertarios de Santa Lucía, el departamento en el que se candidateó para intendente en el 2023 y obtuvo un magro número de votos. Los libertarios apenas se limitaron a mostrar las firmas del proyecto sobre el INPRES, que todavía ni siquiera se discutió en comisión. Está rubricado por Rueda y Federico Rizo. ¿Y los otros dos legisladores del bloque? El exintendente de Zonda Miguel Atampiz y el diputado Gustavo Deguer de Iglesia no firmaron. ¿Por qué?