Peluc pateó el tablero y blindó La Libertad Avanza a cualquier sociedad electoral

El representante de Javier Milei en San Juan, el diputado nacional José Peluc, hizo gala de la rosca política y pateó el tablero en la previa a las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre. Blindó La Libertad Avanza con el OK del Consejo y el Congreso partidario. Este sábado, las autoridades definieron que el partido no participe en un frente electoral. No obstante, recibirán a dirigentes y simpatizantes de otros partidos -siempre y cuando- pasen a integrar las filas libertarias.