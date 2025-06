La música como estilo de vida: quién es Dani Funes, el 'disyóquey' que abrió la pista de los '80 con un walkman

Su vida está atravesada por la música y persigue un legado que le dejó su madre. En las viejas épocas fue aprendiz, evolucionó con las consolas y hoy es dueño de su propia marca en los eventos sociales. El disyóquey tuvo su salto en el década del '80, cuando tuvo que reemplazar a su compañero y tomar las riendas de la noche en una dicoteca que marcó la noche ochentosa: "Hice la levantada con el tema 'la isla bonita', el lugar estaba lleno, eso no se me olvida más", le contó a a Tiempo de San Juan.

image.png

Ya en los '80 se aventuró más allá de los cumpleaños. Compraron equipos, montaron “Fátima Disco Manía” y comenzaron a animar eventos. Siendo apenas un joven recibido de Perito Mercantil, un cumpleaños en Alto de Sierra cambió tod la historia. Es que ese día le ofrecieron ser operador en Radio Colón: "Se me llenaron lo ojos de alegría, no lo podía creer. Era una radio prestigiosa y la má improtante de la provincia".

Con el tiempo, el diyóquey sanjuanino fue armando su propio sonido. En las fiestas, si no había caseteras, se las ingeniaba con un walkman. “Mi primera gran prueba fue en la fiesta de egresados de la ENET N° 4”, cuenta. Además, agregó que su primer CD fue el de Whitney Houston, de la película “El guardaespaldas”.

image.png

Su formación fue autodidacta, pero también tuvo su propia 'escuela' cuando los boliches de ese tiempo estaban cerrado a la luz del día: practicaba en el boliche Sortilege, allá por los 80, ese salón que estaba ubicado detrás de la UVT. "Había un chico que me enseñaba a mezclar, a conocer los golpes, los temas. Era mi sueño llegar. Amaba hacer eso", recordó. Después de tanto desearlo, un día, le tocó hacer la apertura en pleno carnaval: "El boliche estaba lleno, yo no quería, pero lo hice. Me acuerdo que hice la levantada con 'La Isla Bonita' de Madonna... levanto la cabeza y estaban todos locos bailando, no me lo olvido más”.

Dani Funes se hizo de su propio curriculum al pasar por cabinas de boliches icónicos de San Juan como Sortilege, Rogelio, Dejavu, Cados y Rankankan. "Yo soy operador de radio, sonidista y diyóquey, parece lo mismo pero son diferentes".

image.png

"Pude haber sido meteorólogo, pero mi viejo me dijo: una o la otra. Y yo elegí operador. Capaz elegí mal, pero era lo que más me gustaba”, dice sin arrepentimientos. "Hago lo que me gusta. Me siento cómodo con todo lo que tenga que ver con la música y el sonido".

Ya canchero por el puesto en el que estaba, Dani tiene fresco los día en los que le tocaba ir a la diquería a buscar un vinilo por los que había que esperar meses para conseguirlo: "Costaban cerca de 15 pesos, cada disco tenía un solo surco y la púa giraba para largar la frecuencia", explicó. "Hoy, abrís el celular y tenés todo. Antes era otra cosa"..

El sanjuaninino no es solo un operador de radio o disyóquey, es un apasionado. Un 'tipo' que no vivió de la música, pero sí por la música. Y eso, como él dice, "no se olvida nunca".