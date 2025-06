Las anécdotas más íntimas que revelaron tres dirigentes sanjuaninos en el jubileo de la política

image.png

La charla, que según especificaron desde el Arzobispado no tenía una finalidad de debate o confrontación de ideas, transcurrió por cinco ejes flexibles: Ética y política, Justicia social, Unidad y diálogo, Servicio a la comunidad, y Oración y fe. El disparador que usó Tejada fue el origen de la vocación política de los tres dirigentes. Ahí surgieron las tres anécdotas personalísimas que sirvieron para ilustrar sus vidas políticas.

La primera en responder fue Laciar. La jefa comunal orreguista, además de contar que conoció a Tejada durante una reunión con el todavía Fiscal General, Eduardo Quattropani, afirmó que ingresó a la política por "una imagen que no se me va de la cabeza, la de mis sobrinos en el exterior" y dijo que podría haberse dedicado a ser madre y abogada, pero eligió ingresar a la disputa del poder público para cambiar ese rumbo. Reveló que ahora "hay una imagen que me angustia y que la comparto, que mi hijo próximamente también va a estar afuera" y que eso la impulsa diariamente para seguir en política "para hacer y mejorar" la provincia y el país. "No hay que trascender necesariamente por las obras sino por los valores", comentó.

Las autoridades. El vicegobernador Fabián Martín dio la bienvenida y remarcó la necesidad del diálogo.

El segundo en contar su experiencia fue Munisaga. El intendente ligó sus inicios a la vinculación familiar con la política. Contó que su abuelo fue compañero del expresidente Juan Domingo Perón. "Mi abuelo era militar y convive con Perón cuando estaban en el Ejército", dijo, "lo marcó para toda la vida y siempre lo siguió". Sumó que su padre, al contrario, era un radical "que hizo la política desde otro lado". Y que el ambiente en el que estaba inmersa su familia le generó "la inquietud de la política". "Soñaba con la política y mis hermanos me miraban raro", señaló. También destacó la paz social sanjuanina y lo atribuyó que la provincia no tuvo déficit en 20 años gracias al diálogo del exgobernador José Luis Gioja con el exsenador Roberto Basualdo.

El tercero fue Patinella, exdirigente del PRO y actualmente en las filas de La Libertad Avanza. Según comentó, hubo una frase de su padre en relación a la actividad pública. "Siempre me hizo ruido el desentendimiento de la cuestión pública. Fue el motor que llevó a vincularme en política, más allá de los cargos, en lo que soy un recién llegado casi", manifestó. Para el libertario, el éxito de la cosa pública reside en lograr el equilibrio. "Hay que tratar de lograr, y lograr, el equilibrio de todos los sectores", aseguró. Asimismo, comentó que "a nosotros como políticos, sin duda la ética tiene que ser un parámetro innegociable para lograr el bienestar general y tenemos que abandonar algunas prácticas de algunos que ocupan cargos y creen que están por encima de las responsabilidades".

Finalmente, previo a la peregrinación, el arzobispo Jorge Lozano, dio una reflexión con motivo del jubileo de la esperanza. Citó una frase bíblica (Romanos 12:9): "Tenemos horror por el mal, pero no pasión por el bien". Y cuestionó que las personas muchas veces "no disponemos nuestro corazón para poder cambiar las cosas". Sobre eso, monseñor llamó a "asumir la condición ciudadano" porque "ser ciudadano es una obligación moral en el sentido de ser parte activa de un pueblo". Y recordó uno de los pilares del pensamiento de Francisco, que apareció por primera en el Evangelii gaudium, en el 2013: "El tiempo es superior al espacio". Eso "permite trabajar a largo plazo sin obsesionarse con resultados inmediatos. Eso permite tener un proyecto comunitario".