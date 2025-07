Qué tiene para decir el principio de Heisenberg sobre el peronismo sanjuanino y las candidaturas

El principio de indeterminación del físico alemán Werner Heisenberg tiene una explicación bien fundamentada que aplican los teóricos de la física cuántica, establece que no es posible determinar con exactitud tanto la posición como el momento (masa por velocidad) de una partícula al mismo tiempo. Aunque es un reduccionismo, todo indica que lo mismo pasa con el Partido Justicialista de San Juan. Después de meses de idas y vueltas con el tema de la elección interna, finalmente no hubo.

Todo quedó en manos, nuevamente, de la negociación entre los accionistas mayoritarios del peronismo, el senador Sergio Uñac y el exgobernador Gioja. De momento, no existe información acerca de una reunión entre los dos jefes. Sí hubo reuniones con otros actores gravitantes. En las últimas horas, un operador del sector uñaquista, que prefirió mantener su identidad reservada, aseguró a este diario que "va tomando color el rol de Sergio como articulador". Eso significaría, al menos en términos públicos, un retorno a la actividad política en la provincia después de meses de ausencia formal. Se lo vio más ligado a la rosca nacional.

Lo último que se supo del senador en San Juan fue sobre la orden que dio a los intendentes que todavía están bajo su órbita. El 2 de junio, este diario publicó la frase que el exmandatario provincial dijo a los caciques justicialistas: "Cuiden sus territorios". La orden tiene que ver con las elecciones legislativas nacionales de octubre. Para el uñaquismo, la vara no cambió respecto a sus años en el poder. "Si ganas tu departamento, pero por poquito, no tiene sentido. Ni hablar si perdés", dijeron desde el entorno del exmandatario provincial. En otras palabras, mantienen el criterio de plebiscito de la gestión.

Mientras tanto, Gioja permanece en un silencio que genera incomodidad. El tres veces gobernador no dijo nada sobre su candidatura. Puertas adentro, de acuerdo a lo que dijeron algunos voceros, afirmó que "quiere jugar", pero que todavía faltan más de cuarenta días para la presentación de listas, fijada para el 17 de agosto por la Cámara Nacional Electoral. Ni siquiera los propios integrantes de la tropa, los más cercanos, dieron alguna información sobre la jugada que prepara Gioja. "Es de manual, tiene que amagar y decir que va a jugar para negociar, pero después no va a ser", se animó a deslizar una fuente que no comulga con el exgobernador.

Básicamente, si Uñac y Gioja todavía no se reunieron -o al menos no trascendió ningún tipo de charla- no hay un consenso sobre la lista. Aparentemente, los dos exjefes del Ejecutivo local mantienen cierto contacto vía telefónica cada una semana o diez días. Pero no hay un fruto. En tanto, las segundas líneas dieron por hecho que hay un acuerdo y que la lista estará encabezada por el sanmartiniano Cristian Andino, que está sponsoreado por un sector del uñaquismo, aunque aún sin la bendición explícita del senador. Faltan definiciones clave. Supuestamente, un exintendente de Chimbas irá tercero para traccionar en el departamento. Por ahora, nada.

En resumidas cuentas, de momento, cualquier ejercicio de ensayo de una lista única formada por todos los espacios del Partido Justicialista es una cuestión meramente especulativa. Es decir, no es posible determinar con exactitud tanto la posición -quién encabeza, quién acompaña- como el momento -cuándo se anuncia-. Mucho menos si eso sucederá al mismo tiempo. Por ahora, la versión que se impone a golpe de WhatsApp y comentarios de café es que Andino irá primero. Sin embargo, el silencio de Gioja intensifica la incertidumbre. El pronunciamiento de Gioja es un factor ordenador.

El otro sector que tomó vigor en el peronismo es el que conformó el Eje Rawson-Chimbas, ahora con el exintendente Mauricio Ibarra de manera explícita. En la Fiesta del carneo español estuvo el intendente Carlos Munisaga e invitó a su par chimbera, Daniela Rodríguez. Los dos recorrieron los stands con el parlamentario del Mercosur, Matías Sotomayor, y subieron al escenario junto a Ibarra. Desde ese espacio manifestaron que todavía no hay nada decidido en cuanto a las candidaturas y que el ojo está puesto en el 2027.

El alineamiento del Eje Rawson-Chimbas, dos bastiones del peronismo, será clave para las legislativas nacionales de octubre. Mientras que Chimbas hace ruido, Munisaga habla con gestos y fotografías. Además de invitar a su colega y al exintendente, durante la semana pasada estuvo con los hermanos Gioja en una jornada de apoyo a Cristina Kirchner. Por otro lado, llamó la atención de la reiterada ausencia del intendente de Pocito, Fabián Aballay. No acudió a los actos del justicialismo en conmemoración a la muerte de Juan Domingo Perón. Tampoco hubo una demostración de acercamiento a los intendentes. ¿Dejó de ser el articulador territorial del uñaquismo? "Si el Sergio entra a jugar es porque los interlocutores naturales no lo están haciendo", dijeron las fuentes.