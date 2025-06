Máximo Kirchner no descartó la posibilidad de ser candidato en lugar de Cristina en la Tercera sección electoral

En ese marco, Kirchner volvió a remarcar la necesidad de que el peronismo mantenga la cohesión interna frente al difícil momento político. Criticó las disputas por protagonismo dentro de los espacios políticos: “El ego puede nublarte la visión de conjunto. Es fundamental priorizar los problemas y esperanzas de nuestro pueblo antes que las ambiciones personales”, señaló.

Respecto a la movilización que tuvo lugar en el centro de la Ciudad de Buenos Aires, destacó el carácter pacífico y el compromiso de los participantes. “Fue conmovedor ver la actitud del pueblo, con respeto, sin incidentes. Esa conciencia colectiva es clave para evitar que nos arrebaten lo que es nuestro”, sostuvo.

Además, volvió a cuestionar al expresidente Mauricio Macri y a los magistrados de la Corte Suprema. “Los tres jueces responsables de este atropello quedaron expuestos por la fuerza de la movilización. Son verdaderamente lamentables”, dijo.

Consultado sobre el futuro inmediato de Cristina Kirchner, quien cumple arresto domiciliario tras la condena a seis años de prisión, Máximo advirtió: “Es complejo anticipar cuáles serán sus pasos, más aún con las restricciones que tiene. Hoy ni siquiera puede salir al balcón de su casa”.

Por su parte, la ex mandataria envió un mensaje a los militantes mediante un video proyectado durante el acto. Allí expresó su malestar por la situación que atraviesa: “Hace días pregunté por qué no me dejan competir si, según ellos, ya no represento nada. Ahora la respuesta es esta: presa, sin poder salir ni a regar una planta. Qué absurdo todo esto”.

Cristina concluyó su mensaje con un llamado a la organización y la unidad: “Este es el momento de organizarnos, de entender dónde está el verdadero problema de la Argentina. Vamos a volver, pero esta vez con más fuerza, con más sabiduría y con más unidad”.

La convocatoria reunió a destacadas figuras del oficialismo, entre ellas el gobernador Axel Kicillof, Sergio Massa y Mayra Mendoza, en un claro gesto de unidad en torno a la figura de Cristina Kirchner y al futuro del movimiento justicialista.