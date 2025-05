Lanzaron una nueva agrupación en el PJ nacional y dicen que está Uñac junto a los diputados sanjuaninos

Todo indica que una nueva corriente interna dentro del Partido Justicialista comienza a tomar forma. Según consignó el portal Infobae, este jueves se hizo visible el armado político con una serie de afiches callejeros que aparecieron de madrugada en distintas localidades de Buenos Aires con frases como “Nadie se salva solo” y “La historia tiene futuro”. La agrupación, que tiene el nombre Primero la Patria, tiene entre sus impulsores a figuras nacionales del peronismo y aseguran que participa Sergio Uñac. Sin embargo, no hubo confirmaciones.

Entre los nombres que más resonaron por su participación en la iniciativa aparecen los diputados nacionales sanjuaninos Walberto Allende, Fabiola Aubone y Jorge Chica, junto al senador Uñac.

No obstante, fuentes del entorno de los legisladores, dijeron que sólo hubo una reunión vía Zoom y todavía no hay una firma concreta. "Puede ser interesante al futuro, pero nosotros respetamos el proceso de unidad que se está llevando en San Juan", deslizaron fuentes en off.

La agrupación lleva el mismo nombre que la lista con la que Cristina Kirchner fue electa en el PJ nacional en 2023, y fue definida por sus impulsores como una respuesta a la fragmentación del peronismo en los últimos años. Su meta, según manifestaron en el comunicado nacional, busca rearmar un bloque nacional con presencia federal y con los liderazgos del interior como motores.

Entre los que sí firmaron, Guillermo Snopek (Jujuy), Carlos Castagneto (PBA), Blanca Osuna (Entre Ríos), Juan Manul Pedrini (Chaco), José Glinski (Chubut), Gisela Maziotta (CABA), Gabriela Estevez (Córdoba), Hilda “Beba” Aguirre (La Rioja). También se encuentran el exministro de Educación de la Nación Nicolás Trotta; el exdiputado salteño Pablo Kosiner los legisladores provinciales Verónica Mercado (Catamarca), Federico Alessandri (Córdoba), Matías Barroetaveña (CABA), Noemí Geminiani (CABA) Sebastián Benitez Molas (Chaco) y Juan Lapadula (Tierra del Fuergo), entre otros.

Desde el flamante espacio señalaron que su compromiso es “reconstituir una mirada nacional del peronismo”, tender puentes con sectores alejados del partido y construir un proyecto político alternativo al actual gobierno nacional, al que califican como “anarcolibertario” y cuyas políticas, aseguran, podrían derivar en una nueva crisis socioeconómica.